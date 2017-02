Wat staat er in de statuten over het royeren van leden?

Tijdens een ALV bij vv Bladella is besloten dat het lidmaatschap van de club wordt beëindigd als de kinderen geen of te weinig loten verkopen, en de ouders niet bereid zijn het verschil tot 25 euro bij te betalen. Dat leidde tot de schrijnende situatie waarvan de kinderen de dupe zijn. Belangrijk is wat daarover in de statuten is opgenomen.

De afgelopen dagen stonden de kranten vol met het verhaal over het royeren van vier jeugdleden bij vv Bladella. Maar kan dat eigenlijk, leden royeren omdat zij te weinig lootjes hebben verkocht?

Loyaliteitsbonus

Veel sportverenigingen geven een loyaliteitsbonus als de leden daarvoor maar bardiensten draaien of loten verkopen. Dus als leden vrijwilligerswerk doen voor de club, dan hoeven ze minder contributie te betalen. De club bespaart kosten omdat zij geen mensen hoeven in te huren dus het mes snijdt zo aan twee kanten.

Statuten

Zo’n systeem moet in de statuten zijn vastgelegd. Als dat niet is gedaan, dan kun je als clubbestuur niet afdwingen dat leden bardiensten draaien of loten verkopen. En een bestuur kan de statuten niet gedurende een seizoen eenzijdig wijzigen, ook niet als de ledenvergadering daarmee heeft ingestemd. Dat kan pas met de start van het volgende seizoen. KPN kan ook niet ineens een abonnement met tien euro verhogen. Dat kan pas per prolongatiedatum.

Royement

Maar wat nou als zij die tegenprestatie niet leveren terwijl in de statuten staat dat leden recht hebben op een loyaliteitsbonus als zij vrijwilligerswerk doen? Dan zal de volledige contributie alsnog betaald moeten worden. Als dat niet gebeurt, dan voldoet men niet aan de betalingsverplichting met mogelijk een royement als gevolg.

Als iemand de telefoonrekening of het kabelabonnement niet betaalt zal dat ook leiden tot een royement. Ouders kunnen dan niet stellen dat hun kinderen geen tekenfilms meer kunnen kijken en het royement daarom onterecht is. Ramon van Lieshout, jurist bij DAS, vindt wel dat je voorzichtig moet zijn met het royeren van kinderen.