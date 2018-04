Verwerkersovereenkomst sportclub nog vaak onduidelijk

Sportverenigingen worstelen nog steeds met veel vragen over de nieuwe AVG van 25 mei as. Zij lopen in de praktijk met name tegen problemen aan rond de afsluiting van een verwerkersovereenkomst.

Een veel terugkerende vraag van sportclubs is: “Moet ik ook een verwerkersovereenkomst afsluiten met grote organisaties zoals Dropbox, Yahoo en Google?”

Opslaan is ook verwerken

Het antwoord op die vraag is “ja”, volgens Carolien Lasonder, senior Jurist bij DAS. “Externe partijen zoals deze verwerken ook persoonsgegevens. Zij slaan gegevens op en ook opslaan is verwerken.”

Alternatieve aanbieder

Als het niet lukt om met die organisaties een verwerkersovereenkomst af te sluiten, dan adviseert Lasonder een andere aanbieder te zoeken. “En maakt u dan in elk geval gebruik van een Europees bedrijf.”

Dat moet zich namelijk ook aan de Europese wetgeving houden. Wees hierover open in het privacy statement op uw website.”

Privacy shield list

Uw club kan er ook voor kiezen om een bedrijf te benaderen dat op de zogeheten Privacy Shield List staat. U kunt als sportclub uw persoonsgegevens aan die bedrijven doorgeven om te verwerken.

Maar ook dan geldt dat aan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens moet zijn voldaan. Uw club moet dan dus nog steeds een verwerkersovereenkomst hebben.

Sportlink

Een partij zoals Sportlink in Amsterdam zegt de elementen van de verwerkersovereenkomst opgenomen te hebben in haar algemene voorwaarden omdat zij die anders met duizenden partijen moet af sluiten.

Dat het bedrijf voor deze vorm heeft gekozen is begrijpelijk, maar lijkt een ‘second best’ oplossing waar juridisch het laatste nog niet over is gezegd.

