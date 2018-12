Onderzoek AP naar verkoop persoonsgegevens KNLTB

De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt de verkoop van persoonsgegevens door sportbonden. Met name de tennisbond KNLTB is onderwerp van het onderzoek.

gegevens van leden De AP onderzoekt of de KNLTBheeft doorverkocht voor commerciële doeleinden, zonder dat zij daarvan op de hoogte werden gesteld.

Onderzoek overtreding AVG

De privacywet AVG is in mei van kracht geworden. Deze wet staat niet toe om gegevens zoals namen en adressen, zonder toestemming te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verzameld.

De voorzitter van de AP stelde in Nieuwsuur dat de handel in persoonsgegevens “haaks staat op alles waar de privacywetgeving voor staat”. “Wij onderzoeken daarom één sportbond zodat de regels voor alle sportbonden helder worden.”

Schikking

De KNLTB erkent in Nieuwsuur dat de AP onderzoek doet naar de bond. Een lid wilde in november al een kort geding aanspannen tegen de bond. De reden daarvoor was toen het plan van de tennisbond om persoonsgegevens te verkopen.

Dat resulteerde onlangs in een schikking, weet de actualiteitenrubriek. De vraag is waarom je zou schikken als je niets onoirbaars hebt gedaan.

Delen is noodzakelijk

Volgens de tennisbond “is het delen van data met externe partijen noodzakelijk voor een optimale dienstverlening aan de verenigingen en leden. Maar het delen van data is nadrukkelijk geen verdienmodel.”

“Voor het faciliteren van de ledenadministratie, de ClubApp en de organisatie van evenementen is het delen van data essentieel. Wij delen de gegevens van leden altijd zorgvuldig met externe verwerkers.”

KNVB doet niets stiekem

Ook de KNVB verzamelt persoonsgegevens van leden en slaat deze op. Die worden in sommige gevallen gedeeld voor marketingdoeleinden. Maar de voetbalbond geeft in een reactie aan “niets stiekem te doen” en zegt binnen de grenzen van de wet te opereren.

Bedrijven en organisaties die zich niet aan de AVG houden, riskeren een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

