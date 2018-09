De AVG is ook voor gemeenten nog een hele opgave

De AVG was voor veel gemeenten een race tegen de klok. Ook nu nog voldoen veel gemeenten niet (helemaal) aan de nieuwe regels. En wie denkt na de deadline “voorlopig klaar te zijn”, die heeft het mis.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) Kirsten Eefsting bij de gemeente Amersfoort. “Privacy en gegevensbescherming is een continu proces en 25 mei was slechts het begin.”

Amersfoort voorbeeld voor de AVG

De FG is bij de gemeente Amersfoort een nieuwe functie. Maar toen zij begon, bleek de gemeente al een eind op streek met de voorbereidingen voor de AVG. En inmiddels geldt Amersfoort voor veel gemeenten als een lichtend voorbeeld.

Het verwerkingsregister van Amersfoort wordt door de VNG als leidraad gebruikt voor andere gemeenten. Dat Amersfoort zo actief is met privacy en informatieveiligheid, komt mede door het grote datalek in 2016. Daardoor is Amersfoort nu wel een van de koplopers op dit gebied.

Werkprocessen

Eefsting heeft haar tijd geïnvesteerd in het uitvinden hoe de gemeente in elkaar zit en hoe de werkprocessen zijn ingericht. “Amersfoort heeft 20 afdelingen, meer dan 1.000 werknemers en 500 werkprocessen.”

“De werkprocessen zijn nu in kaart gebracht voor het verwerkingsregister, iets dat iedere gemeente moet hebben. Wij weten precies welke data wij verzamelen en welke wij al hebben. Maar de stromen veranderen natuurlijk continu.”

Meer kennis en grip

De AVG was voor gemeenten het startschot voor veel veranderingen en werd niet altijd met gejuich ontvangen. “Soms zegt iemand ‘zo kan ik toch niet werken’. Maar meestal zien ambtenaren het belang van goede gegevensbescherming wel”, stelt Eefsting.

“Dankzij de AVG hebben gemeenten veel meer grip op hun gegevens en werkprocessen. En daardoor ook meer kennis over wat er precies binnen de organisatie gebeurt”, legt ze uit.

“Natuurlijk zijn er ambtenaren die door de AVG belemmeringen tegenkomen tijdens hun werk”, zegt Eefsting. “Even mailen is er niet meer bij. Je moet bepaalde bestanden nu altijd beveiligd versturen. Het kost even wat tijd voordat men hieraan gewend is.”

