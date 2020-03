AP boete KNLTB voor vermeende privacy-schendingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de KNLTB beboet wegens vermeende privacy-schendingen. De bond heeft met verbazing kennisgenomen van de boete van 525.000 euro en bezwaar gemaakt.

De AP heeft de KNLTB een boete van 525.000 euro opgelegd. De bond heeft persoonsgegevens van de leden aan twee sponsoren verkocht.

Commerciële aanbiedingen

De KNLTB verstrekte de sponsoren gegevens zoals naam, geslacht en adres. Zo konden deze bedrijven een selectie van de leden benaderen met aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Zij benaderden een deel van de KNLTB-leden vervolgens per post of telefoon.

Boete voor privacy-schendingen

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet de verwerkende organisatie zich kunnen beroepen op één van de AVG-grondslagen. Bijvoorbeeld dat degene om wie het gaat daar toestemming voor heeft gegeven.

De KNLTB vond dat de bond een gerechtvaardigd belang had bij verkoop van de gegevens. Maar verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon achter de gegevens, is doorgaans verboden. De AP vindt dus dat de KNLTB geen grondslag had om de gegevens door te geven. Daarom krijgt de KNLTB een hoge boete voor privacy-schendingen.

Klacht KNLTB over AP

Tijdens het onderzoek naar de KNLTB, diende de tennisbond een klacht in tegen de AP. Die klacht ging over het optreden van AP-voorzitter Aleid Wolfsen in Nieuwsuur op 17 december 2018. Daarin gaf Wolfsen aan dat de AP de vermeende privacy-schendingen van een sportbond onderzocht. De AP erkende dat zij de indruk wekte dat de handelwijze van KNLTB niet correct was.

Bezwaar KNLTB

De KNLTB vreest dat het tennis door de uitspraak duurder wordt. De bond geeft aan dat NOC*NSF deze zorg deelt. De tennisbond zegt zich bij de acties op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ te baseren, zoals beschreven in de AVG.

Robert Jan Schumacher is directeur dienstverlening bij de tennisbond. “De KNLTB genereert inkomsten voor de tennissport en wij laten onze leden profiteren van aanbiedingen. Zo houden wij het tennis alleen maar toegankelijk en betaalbaar”, zo stelt Schumacher.

