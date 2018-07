Eredivisie-clubs gaan blessures niet meer bekend maken

In het Nederlandse voetbal wordt het voortaan gissen hoe lang spelers met bepaalde blessures niet in actie komt. Profclubs gaan n.a.v. nieuwe wetgeving veel minder naar buiten brengen over blessures, zo meldt het AD.

De AVG die eind mei is ingegaan, gebiedt ook voetbalbedrijven terughoudend te zijn met het verstrekken van privacygevoelige informatie over medewerkers.

Vrijwel niets meer

De gesteldheid van een speler is volgens de AVG privé. Dus mogen clubs vrijwel niets meer naar buiten brengen over de ernst van een blessure. Behalve natuurlijk wanneer de speler in kwestie hiervoor toestemming heeft gegeven.

Maar ook een geplande datum van terugkeer bekend maken mag niet meer. Zelfs praten over de lengte en het gewicht van een speler is voortaan al uit den boze.

AVG is leidend

Ook Ajax is van plan zich strikt aan de AVG te houden. De club gaat alleen nog zaken melden met journalistieke waarde en altijd eerst in overleg met de speler. “Aan een schatting van het tijdstip waarop een speler zou kunnen terugkeren, deden we toch al nooit”, aldus de club.

Feyenoord sluit zich daarbij aan: “De wijze waarop sportorganisaties zich openlijk mogen uitspreken over privézaken van spelers is door de AVG veranderd”, zo stelt de club.

“Tijdens persconferenties zal de trainer van Feyenoord terughoudender over de status van geblesseerde spelers berichten. En ook de programmaboekjes met daarin de lijstjes met de geblesseerde spelers worden aangepast.”

Blessures zijn privé-informatie

De FBO (Federatie van Betaald voetbal Organisaties) is blij met deze opstelling. “Want waarom is het voor het publiek nuttig om te weten dat een speler een scheur heeft in de buitenband van zijn linkerknie”, stelt directeur Serge Rossmeisl.

“Dat is privé-informatie. Bij Arjen Robben werd voor het WK van 2010 bijna van minuut tot minuut blessurenieuws gegeven. Wij wisten zelfs wie de mensen waren die hem behandelden.”

