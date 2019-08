Blessures van topsporters onder de AVG

De Eredivisie is weer op gang gekomen en journalisten vragen regelmatig naar de fysieke gesteldheid van topsporters. Het antwoord is dan vaak “Dat mag ik niet vertellen in verband met de privacywet.” Een bruikbare toelichting van Micha Schimmel van SOLV advocaten.

Ireen van den Assem haakte in de warming-up tegen Spanje geblesseerd af. De commentator van dienst stelde dat hij “in verband met de privacywet niet mocht vertellen wat zij had.”

Trouw kopte onlangs “Blessure of niet, ook de topsport heeft te maken met de privacywet.” Trainers zouden sinds de invoering van de AVG niet langer mededelingen mogen doen over de aard en de ernst van blessures van sporters. Dat klinkt logisch maar het probleem is alleen dat het niet klopt.

AVG niet van toepassing

De AVG bepaalt wanneer een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens toelaatbaar is. Dat blijkt al uit artikel 2, lid 1 van de AVG. Hierin is bepaald:

Deze verordening is van toepassing op de geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Geen geautomatiseerde verwerking

De AVG gaat dus o.m. over het digitaal verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen van persoonsgegevens. Een antwoord van een trainer op een vraag van een journalist is dus geen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

De AVG is in zo’n geval dus ook níet van toepassing. Het vastleggen van dat antwoord door een journalist kan wel een geautomatiseerde verwerking zijn. Dus daar wordt het iets complexer.

Journalistieke grondslag

Die journalist heeft een grondslag nodig om persoonsgegevens te verwerken. Die grondslag kan bijvoorbeeld de toestemming van de sporter zijn. Maar net zo goed het gerechtvaardigd belang van de journalist of zijn werkgever. De toestemming van de sporter is dat laatste geval niet vereist.

Voorwaarde is wel dat het belang van de geblesseerde sporter niet meer weegt. Artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG bepaalt dat het verbod op verwerken van bijzondere persoonsgegevens niet van toepassing is in een puur journalistieke situatie.

Afweging van belangen

Het komt dus neer op een afweging van de vrijheid van meningsuiting tegenover de privacy van de topsporter. Een journalist heeft een belang om het publiek te informeren over aard en ernst van de blessure van een topsporter. Dat komt ook door het maatschappelijke belang van sport.

Daar staat tegenover dat topsporters recht hebben op privacy, maar dat zij ook publieke figuren zijn. En van hen mag rond de blootstelling aan publiciteit, meer gevergd worden dan van een onbekende burger.

Conclusie

Een trainer mag dus gewoon vertellen of een speler geblesseerd is. Hij of zij mag daarbij ook informatie geven over de aard en de ernst van de blessure. De AVG is daarop niet van toepassing.

En journalisten mogen daarover binnen de kaders van de AVG publiceren, want blessures van topsporters hebben nieuwswaarde. Hun privacy zal hierdoor vaak minder zwaar wegen.

