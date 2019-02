Bewustwording na negen maanden AVG is winst

De introductie van de AVG in mei 2018 ging gepaard met allerlei doemscenario’s. Maar na negen maanden blijkt het mee te vallen, ook voor sportclubs. De bewustwording over privacy is aanzienlijk toegenomen.

De privacywet AVG lijkt negen maanden na de invoering vooral veel bewustwording te hebben opgeleverd en dat is winst voor iedereen.

Bewustwording is winst

“De angst regeert”, zegt Jean Paul van Schoonhoven. Hij is functionaris gegevensbescherming voor meerdere bedrijven. “De AVG heeft organisaties bewust gemaakt van de risico’s van het bewaren van data”, stelt hij.

Martijn Pols, woordvoerder bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): “Organisaties zijn zich bewust geworden van privacy, dus dat is winst. Maar soms slaan zij door in de naleving. De AVG moet namelijk beschermen en dat moet een normale gang van zaken niet in de weg staan.”

“De AVG verbiedt bijna niets”, zegt Van Schoonhoven. “Maar hij geeft richting aan de manier waarop datasystemen moeten worden ingericht.” Gerrit-Jan Zwenne, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, beaamt dat. “En de overheid moet nu voor alle nieuwe wetgeving de effecten op de gegevensbescherming van burgers onderzoeken.”

Boetes

Maar wat heeft de AVG ons tot dusver gebracht? In Nederland heeft deze wet in elk geval nog niet tot hoge boetes geleid. Wel is veel doemdenken aangewakkerd door advocaten en consultants die vaak weinig of geen ervaring hebben met privacy.

De AP moet zijn bestaansrecht nog wel bewijzen en zal dus binnenkort wel met de eerste boetes komen, zo denken de experts. Van Schoonhoven verwacht dat het met de hoeveelheid boetes wel mee zal vallen. “Zij zullen wel een paar keer stevig bijten maar daarin zit veel politiek.”

Goede basis

De AP wil tegenover het FD niet vooruitlopen op eventuele geldstraffen. “Er zijn een aantal zaken ernstig genoeg om dieper in te duiken”, zegt woordvoerder Pols. De toezichthouder is optimistisch over de bewustwording rond privacy bij organisaties en burgers.

Pols: “Mensen zijn ver met de bescherming van persoonsgegevens. Dat kostte veel tijd en werk maar er ligt een goede basis voor de privacybescherming. In de praktijk moet nu blijken of persoonsgegevens echt beschermd blijven.”

“Het is ook een kans om het onnodig bewaren van overbodige gegevens tegen te gaan” zegt Van Schoonhoven. “Organisaties weten namelijk vaak niet eens hoeveel onnodige data zij in huis hebben.”

