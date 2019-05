Hoe moeten sportclubs AVG proof worden en blijven?

Op 25 mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een jaar van kracht. De AVG bepaalt wat je allemaal met persoonsgegevens mag doen en hoe je deze moet beschermen.

De AVG legt op het gebied van privacy veel verantwoordelijkheid neer bij sportclubs. Maar waar moeten sportclubs een jaar na invoering van deze wet aan denken?

AVG proof worden

Een aantal clubs is door gebrek aan tijd, kennis en geld nog steeds niet AVG proof. “Dan is het belangrijk om toch snel actie te ondernemen”, stelt Carolien Lasonder, senior jurist bij DAS. “Maar hoe pak je dat als sportclub goed aan?”

“Mijn advies is om eerst in beeld te brengen welke gegevens de club op welke plek verwerkt. Zo weet je welke gegevens je hebt en hoe je die goed kunt inzetten”, zo stelt Lasonder. Deze clubs moeten verwerkersovereenkomsten opstellen indien zij:

– met een online boekhoudpakket werken;

– nieuwsbrieven laten versturen en/of zij

– incasso van de contributie of de ledenadministratie uitbesteden.

AVG proof blijven

Clubs die al actie hebben ondernomen moeten nu AVG proof blijven. De wetgever maakt steeds duidelijker wat hij precies van organisaties verwacht. Sportclubs moeten meebewegen en waar nodig hun privacybeleid aanpassen. Deze clubs hebben nu de taak om te controleren of zij nog steeds AVG proof zijn. Eén van die taken is bijvoorbeeld om datalekken goed te registreren.

Voordelen van de AVG

De AVG wordt wel eens als een draak van een wet gezien maar biedt ook voordelen. Clubs krijgen namelijk inzicht in hun gegevensstromen en dat is handig bij de overdracht van bestuursfuncties.

Daarnaast biedt de wet de kans om processen efficiënter in te richten. Bovendien zijn leden zich steeds bewuster van hun privacy en verwachten zij ook van hun sportvereniging een integer databeleid.

Veel sportbestuurders hebben vragen over het privacybeleid of andere juridische zaken. Zij kunnen op DAS voor de Sport even kijken of hun sportbond bij DAS is aangesloten.

