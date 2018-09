Moet de AVG onder de loep worden genomen?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt bijna vier maanden na de invoering, massaal geschonden. Vooral MKB-bedrijven hebben moeite om de nieuwe privacyregels uit te voeren.

“De AVG is te ingewikkeld”, stelt senior consultant Saida Nhass bij AON. “Organisaties hebben goede bedoelingen, maar raken in de war door de ingewikkelde juridische termen.”

Van toeten noch blazen

Zo beschouwen organisaties zich vaak als Verwerker, terwijl zij in de zin van de AVG, de Verantwoordelijke zijn. En daarmee overtreden zij dus de wet.”

Bovendien blijkt dat nog maar mondjesmaat een functionaris gegevensbescherming is aangesteld. Dit blijkt uit een rondgang van BNR bij juristen. “En als die al is aangesteld, dan weet die persoon vaak van toeten noch blazen.”

“Maar ook in België en andere EU-lidstaten zorgt de AVG voor verwarring. Daarom moeten we in Brussel gezamenlijk pleiten voor vereenvoudiging van de regels”, vindt Nhass.

Geen mislukking

Aleid Wolfsen, directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), wil niet weten van een mislukking van de AVG. “Het gaat de goede kant op en er is een grote bewustwording over privacy op gang gekomen.”

Uit een controle van de AP bleek dat bijna alle overheidsinstellingen een functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld. Ook bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars is inmiddels overal zo’n functionaris actief.

De AP heeft niet onderzocht of die functie ook adequaat wordt ingevuld. De autoriteit liet al wel weten dat er geen controles zullen komen bij het MKB, tenzij er bij de AP duidelijke overtredingen of klachten zijn gemeld.

Voldoende hulpmiddelen

Staatssecretaris Keijzer van EZ zag er de afgelopen zomer niets in om AVG-normen duidelijker te maken. Dat liet zij weten n.a.v. Kamervragen. “Aan de zorgen is al voldoende tegemoet gekomen.”

“De Rijksoverheid heeft namelijk al hulpmiddelen beschikbaar gesteld om organisaties die dat nodig hebben, te helpen bij het voldoen aan de vereisten uit de AVG.”

Follow @Allesportzaken