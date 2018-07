AVG misverstanden en prioriteiten nog eens op een rij

Sinds twee maanden moet uw sportclub aan de nieuwe AVG voldoen. U moet de naleving nu dus al geregeld hebben. Als reminder zetten wij de belangrijkste prioriteiten nog even voor u op een rij.

Het privacyrecht is een complex rechtsgebied waarin een sportclub zich geen fouten meer kan veroorloven. Wij vatten voor clubbestuurders een paar hoofdpunten samen.

Eenmalige excercitie

De implementatie van de AVG is géén eenmalige exercitie. De privacy huishouding van uw sportclub dient op orde te zijn en blijven. U heeft zelfs al een paar weken een wettelijke documentatieplicht om aan te tonen dat uw sportclub alles op orde heeft.

De AVG is geen hype

Dat gedoe rondom de AVG is geen hype van voorbijgaande aard want privacy is niet van voorbijgaande aard. Privacy zal juist een steeds grotere rol gaan spelen. Een eind aan de groei van het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens is nog lang niet in zicht.

We digitaliseren steeds verder en de kans dat het clubbestuur daar steeds vaker mee te maken krijgt wordt dus ook steeds groter.

Social media

Mensen delen van alles op social media maar dat betekent niet dat een ander daar misbruik van mag maken. Dergelijke activiteiten vallen echter niet onder de AVG omdat het om ‘een huishoudelijke activiteit’ gaat.

Privacy gaat juist over gegevens die de mensen niet willen delen. Want niemand zet zijn pincode of de stand van zijn bankrekening of spaarrekening op Facebook. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is ook een fundamenteel grondrecht. Dat is nu vastgelegd in een Europese wet.

Checken en blijven checken

Naleving van de AVG is meer dan het nemen van technische veiligheidsmaatregelen tegen hacken. Datalekken zijn doorgaans namelijk het gevolg van menselijke fouten. U moet checken en blijven checken dat u uitsluitend de persoonsgegevens verwerkt waarvan dat mag.

