Verrips wil niet meer verbonden zijn aan KV Mechelen

Spelersvakbond VVCS zal Michael Verrips steunen in een eventuele rechtszaak tegen KV Mechelen. De Nederlandse doelman zegde zijn contract met de club op en wil een transfervrije status verzilveren. Zijn club is namelijk schuldig bevonden aan matchfixing.

KV Mechelen is door de KBVB en Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) schuldig bevonden aan matchfixing. De club mag ook geen Europees voetbal spelen.

Zwaarste misdaad

Verrips vindt matchfixing de zwaarste misdaad in de sport en dat een samenwerking met KV Mechelen onmogelijk is geworden. “Ik vindt dat ik het recht heb om niet verbonden te willen zijn met een club die hiervoor gestraft is.”

De keeper kan dus rekenen op van de VVCS. “Het is belangrijk dat voetballers clean zijn”, stelt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. “Geen voetballer wil geassocieerd worden met matchfixing. Je naam wordt beschadigd en het blijft je je leven lang achtervolgen. De VVCS vindt dit daarom een goede zet van Verrips.”

Contracten respecteren

“De VVCS stelt de reputatie van de speler boven die van de club. Iedereen moet contracten respecteren, maar er zijn valide redenen om dat nu niet te hoeven doen.”

Levchenko kent geen medelijden met KV Mechelen: “Het is goed dat clubs ondervinden wat voor gevolgen matchfixing heeft. Als meer spelers durven te doen wat Verrips deed, dan ervaren zij de consequenties van hun manier van handelen.”

Transfervrije status

Levchenko maakte zelf matchfixing mee als speler in Rusland. “Ik had toen niet, zoals Verrips, het lef om daarover aan de bel te trekken. Maar als het een transfervrije status kan opleveren, dan zullen spelers misschien eerder geneigd zijn dat wél te doen.”

“De club is verantwoordelijk en KV Mechelen heeft dit over zich afgeroepen. Ik hoop op een precedent via een rechtszaak en dat dit net zo groot wordt als het Bosman-arrest.”

Ik geef KV Mechelen weinig kans

Ook voetbaladvocaat Christian Visser denkt dat Verrips sterk staat. “Ik geef KV Mechelen weinig kans omdat de club al veroordeeld is. En matchfixing is zo’n beetje het ergste waar je je als club mee kunt inlaten.”

“Dit zou een soort Bosman-arrest kunnen opleveren. Ik vraag me alleen wel af of spelers vaker aan de bel zullen durven trekken. Dat kan namelijk grote gevolgen hebben terwijl je als voetballer al in een lastig parket zit.”

