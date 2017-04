Topsporters krijgen hulp bij hun carrière transitie

NOC*NSF manager topsport Jeroen Bijl en Tof Thissen, directeur van UWV WERKbedrijf hebben op 7 april jl. via hun handtekening de samenwerking beklonken om topsporters te helpen met de transitie naar een nieuwe baan.

De twee partijen gaan samen topsporters die hun carrière beëindigen, gerichter ondersteunen. Maar ook de sporters die al tijdens hun sportloopbaan een transitie willen maken richting opleiding of werk.

Transitie is een lastig traject

Uit onderzoek is gebleken dat veel topsporters na de topsport de transitie naar een maatschappelijke carrière lastig vinden. Het plan van NOC*NSF moet talent en topsporters al in een vroegtijdig stadium voorbereiden op een leven na de topsport.

Het plan is opgesteld in overleg met organisaties zoals NL Sporter en de Atletencommissie. Het geld voor de uitvoering komt van het Ministerie van VWS. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen waarvan de samenwerking met UWV een belangrijke is.

Soepele overgang

“Wij willen elke topsporter een soepele overgang geven naar een nieuwe baan. Bovendien willen wij dat hij of zij goed en op tijd op deze transitie wordt voorbereid”, zo stelt Bijl. “Na de intake moet direct duidelijk zijn welke begeleiding een sporter nodig heeft. Daarna begeleiden wij de sporters en geleiden hen door naar UWV. Op deze manier moeten wij de sporters soepel aan een baan kunnen helpen.”

Aantoonbare drive en discipline

Thissen: “Topsporters zetten vaak al heel jong alles opzij voor hun sport. Daardoor ontbreekt het hen dus nogal eens aan diploma’s of werkervaring. Maar dat mag geen belemmering zijn voor een plek op de arbeidsmarkt. Want sporters nemen natuurlijk wel een aantoonbare drive en discipline mee naar een werkgever.

Ondersteuning van UWV

Het Servicepunt Topsport van UWV zal de sporters ondersteuning gaan bieden, bijvoorbeeld via coaching, sollicitatie training of door direct contact te leggen met werkgevers. “Zo kunnen sporters zich ook in hun nieuwe loopbaan blijven meten met de top”, aldus Thissen.

Follow @Allesportzaken