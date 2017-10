Noorse voetbalbond: salaris mannen en vrouwen gelijk

Voetbalsters van het Noorse nationale team krijgen voortaan voor hun interlandverplichtingen hetzelfde salaris als de mannen. Deze mannen staan een deel van hun inkomsten uit commerciële activiteiten af aan de vrouwen.

Noorse spelersvakbond “In Noorwegen vinden wij gelijkheid belangrijk, dus ik denk dat dit goed is voor het land en de sport.” Dit stelde Joachim Walltin van de

Vrouwen krijgen het dubbele

Walltin denkt dat het voor het eerst is in de voetbalwereld dat de bonden een akkoord als dit bereiken. Met de nieuwe deal krijgen de vrouwen bijna het dubbele voor hun interlandverplichtingen.

De totale pot voor de vrouwen gaat van 3,1 miljoen kroon (zo’n 330.000 euro) naar ongeveer 6 miljoen kroon (640.000 euro). Hierdoor wordt de vergoeding bij interlandverplichtingen ongeveer gelijk getrokken.

Dit betekent veel voor ons

Caroline Graham Hansen, de aanvoerder van het Noorse nationale team, bedankt haar mannelijke collega’s via Instagram. “Jullie gaan het misschien niet zo merken in jullie maandsalarissen, maar dit betekent veel voor ons. Het wordt nu makkelijker voor de vrouwelijke voetballers om hun dromen na te jagen.”

Respect

De voorman van de bond sluit zich daarbij aan. “Het gevoel gerespecteerd te worden is ontzettend belangrijk voor het vrouwenteam. De bond ziet het gelijkschakelen van het salaris dan ook als een investering in het niveau van de ploeg.”

Staken

Onlangs weigerden ook de Deense voetbalsters om nog in actie te komen omdat hun bond niet wilde voldoen aan hun eisen voor een beter salaris. Daardoor werd een oefeninterland tegen Oranje geschrapt. De Deense mannenploeg besloot toen ook om een deel van zijn premie af te staan. Er wordt nu nog onderhandeld over een nieuw premiesysteem.

Ook in de VS willen de voetbalsters een beter salaris. In aanloop naar de Olympische Spelen overwoog het nationale elftal van de VS ook al te staken om zo betere salarissen en arbeidsomstandigheden af te dwingen bij de voetbalbond.

