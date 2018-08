Faillissementsaanvraag Achilles ’29 even niet doorgezet

Trainer Arno Arts heeft de faillissementsaanvraag van Achilles’29 ingetrokken. Daardoor is de rechtszaak in de rechtbank van Zutphen, die op op 31 juli gepland stond, niet door gegaan.

Coaches Betaald Voetbal Arts verwijst voor nadere uitleg naar Andre Brantjes, de advocaat van belangenvereniging(CBV) die hem bijstaat. Maar ook Brantjes houdt zich op de vlakte.

Een jaar salaris

Arts claimt dat hij nog een jaar salaris tegoed heeft en deze claim ligt er nog steeds”, stelt Brantjes. “Maar voor dit moment is de faillissementsaanvraag ingetrokken. Dat hebben wij zo besproken met de club in enige vorm van vertrouwen. Daarom kan ik er nu niet zoveel over zeggen.”

Het conflict met Arts draait om een verschil van mening over zijn contract. Hij werd in februari 2018 tot het einde van het seizoen 2017/2018 aangesteld als coach. Arts stelt dat hem is toegezegd dat zijn contract met een jaar zou worden verlengd. Daarom eist hij dat zijn salaris wordt doorbetaald.

BALV op 13 augustus

Advocaat Brantjes zegt dat eventuele juridisch vervolgstappen afhangen van de uitkomsten van de BALV bij Achilles ’29. Deze vergadering is uitgeschreven door de commissie Bestuurszaken en staat in de agenda voor 13 augustus as.

De commissie Bestuurszaken is op dit moment het enige leidinggevende orgaan van Achilles ’29. De club heeft namelijk al anderhalve maand geen bestuur en ook alle leden van de raad van toezicht zijn opgestapt.

Noodzakelijke stappen

Begin juli 2018 is daarom de commissie Bestuurszaken aangesteld. Daarin hebben o.a. Pjotr van der Horst en Frans Derks zitting. In een e-mailbericht aan de leden wordt gesteld dat er tijdens de BALV nieuwe leden voor zowel de raad van toezicht als het bestuur zullen worden voorgedragen.

De herinstallatie van de RvT en het bestuur zijn de eerste noodzakelijke stappen in de wederopbouw van de club. Derks laat weten dat de club vooralsnog niets over de faillissementsaanvraag kwijt wil.

