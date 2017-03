Wat te doen als een spelerscontract op 30 juni afloopt?

Loopt een eerste spelerscontract af of heeft de club nu een eerder verlengd contract beëindigd? En is niet duidelijk of een speler recht heeft op een schadeloosstelling en/of transitievergoeding? Voor contracten die per 1 juli 2017 aflopen, geldt dat spelers recht kunnen hebben op een dergelijke vergoeding. Een bericht van de VVCS.

Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Een club is echter wel verplicht een speler minimaal een maand voor de afloopdatum, schriftelijk aan te zeggen.

Per aangetekende brief

In de CAO is bepaald dat wanneer een speler een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd spelerscontract heeft en de club niet verder wil, dat de club dat uiterlijk op 31 maart per aangetekende brief moet laten weten.

Doet de club dat niet, dan betekent dat het spelerscontract automatischvoor het seizoen 2017/2018 wordt verlengd. En onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die nu gelden voor het 2016/2017. Een speler die dat niet wil, moet uiterlijk op 15 mei as. per aangetekende brief opzeggen.

Nieuw: De aanzegplicht

Per 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht voor alle contracten die voor bepaalde tijd (en langer dan 6 maanden) worden gesloten. Hier krijgt iedere speler in het betaald voetbal mee te maken. Ook de spelers die een opgezegd verlengd spelerscontract hebben.

Nieuw: De transitievergoeding

De transitievergoeding werd ingevoerd voor, per of na 1 juli 2015, aflopende contracten. Deze vergoeding is er voor werknemers (dus ook voetballers) die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest bij een werkgever. En het spelerscontract moet op initiatief van de werkgever zijn beëindigd, zonder dat de werknemer hiervan een verwijt kan worden gemaakt.

De schadeloosstelling

Een speler kan, na beëindiging van een verlengd spelerscontract door de club, recht hebben op een schadeloosstelling. Dat is nu in de CAO geregeld. Spelers die willen weten of zij recht hebben op een schadeloosstelling en/of transitievergoeding kunnen even de VVCS bellen. Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen hebt over de aanzegplicht en het schriftelijk opzeggen door spelers voor 15 mei.

