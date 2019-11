Zwembadmedewerkers door het OM vervolgd

Op 25 november 2018 ging het mis in het Optisport Bijlmer Sportcentrum. De 40-jarige statushouder Goitom Zigta uit Eritrea raakte tijdens het zwemmen bewusteloos. Het OM verwijt twee zwembadmedewerkers dood door schuld.

Het OM vervolgt twee zwembadmedewerkers in Amsterdam. Zij zouden schuldig zijn aan de dood van een zwemmer. De twee zouden interne regels hebben overtreden.

Direct gereanimeerd

De statushouder raakte tijdens het zwemmen bewusteloos. Hij deed op dat moment mee aan het ‘recreatief zwemmen’. Er waren op dat moment zeven badmeesters aan het werk in het zwembad.

Op een bepaald moment riep een andere zwemmer de badmeesters omdat Zigta bewusteloos in het zwembad lag. Hij is direct uit het water gehaald en gereanimeerd. “Het is niet vast te stellen hoe lang hij bewusteloos in het water heeft gelegen”, stelde zwembaddirecteur Erwin van Iersel.

OM verwijt zwembadmedewerkers dood door schuld

Het slachtoffer is in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De politie heeft onderzoek gedaan naar de dood van de man omdat hij een niet-natuurlijke dood is gestorven.

“Het is een verdrinking, dus doet de recherche onderzoek naar wat er is gebeurd”, zo gaf de politie aan. Op basis van dit onderzoek heeft het OM nu besloten om twee zwembadmedewerkers te vervolgen voor ‘dood door schuld‘.

Rouwadvertentie gemeente Amsterdam

Zigta werkte voor de gemeente en de GGD in Amsterdam. Hij gaf voorlichting aan Eritrese asielzoekers en statushouders. De gemeente Amsterdam plaatste een rouwadvertentie voor de man. “Zijn inzet als vertaler en als duider van de Nederlandse cultuur was van grote waarde”, aldus de gemeente.

