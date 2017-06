Clubbestuurders, attaqueer de AVG 2018 via uw bond

Het is typisch een late interest issue, maar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, wordt al in 2018 van kracht. Alle sportclubs in Nederland, groot en klein, moeten zich aan deze wet gaan houden.

De nieuwe AVG bepaalt welke privacy gevoelige zaken sportclubs moeten regelen en vastleggen. En het lijkt er nu op dat sportclubs daar heel goed voor moet gaan zitten.

Sportbonden zijn geïnformeerd

In de eerste week van juni zijn alle sportbonden door de stichting AVG voor Verenigingen geïnformeerd over deze op handen zijnde verordening. Voor elk clubbestuur is het – ook financieel – handig om de aanpassingen die iedere club moet doorvoeren, via de sportbond te laten lopen. En het liefste snel!

Bewijsbaar zaken vastleggen

Deze nieuwe wet verplicht clubs om een aantal zaken i.v.m. de privacy bescherming te regelen en die ook vast te leggen. Zo moet elke club ‘aantoonbaar en bewijsbaar’ zaken m.b.t. het beheer van bestanden vastleggen, software updaten en een privacy disclaimer opnemen.

Maar er dient bijvoorbeeld ook een procedure te zijn voor mensen die niet meer in een bestand willen voorkomen. En het bestuur kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er iets fout gaat. Geen clubbestuur kan het zich binnenkort meer permitteren om deze zaken niet goed op orde te hebben.

AVG in 15 stappen

De Stichting AVG heeft voor verenigingen een programma ontwikkeld zodat iedere club straks aan de nieuwe wet kan voldoen. Deze tamelijke uitgebreide wet is door de stichting in 15 heldere stappen opgeknipt om een AVG-verklaring snel binnen handbereik te brengen.

Besloten website

Het AVG-programma is opgezet in een besloten website waarop alles staat wat er te weten valt over de nieuwe wet. Op de site staan handige stappen met (video)uitleg maar ook contractvoorbeelden en handleidingen. Alleen de sportbonden die meedoen hebben toegang tot de informatie.

Dus bel uw bond

De stichting werkt bij voorkeur samen via sportbonden. Clubbestuurders die geen perikelen rond privacy en/of aansprakelijkheid willen, doen er goed aan om even over dit programma bij hun bond aan de bel te trekken. De NeVoBo en de KNHB hebben zich al gemeld.

