Het gemeentebestuur van Schiedam schakelt juridisch hulp in. De aannemerscombinatie A4all treuzelt namelijk te lang om de verzakkingen van het sportpark Willem-Alexander op te lossen.

A4all wilde al het herstel op en rond sportpark Willem-Alexander tijdens de zomerstop laten uitvoeren. Dat gold voor de verzakking van het voorterrein en die boven de A4. Maar in juli meldde BenW van Schiedam dat dit niet door zou gaan. A4all en Rijkswaterstaat verwachtten dat de al getroffen maatregelen wel zouden volstaan om de velden bespeelbaar te houden.

Maar BenW meldt nu: “De sportvelden zijn wel te gebruiken maar de verzakkingen nemen toe. De gemeente heeft daarom besloten juridische hulp in te schakelen om A4all aansprakelijk te stellen.”

“Wij hebben een expert gevraagd om het sportpark te inspecteren. Het resultaat is dat het noodzakelijk is om op korte termijn maatregelen te nemen. Deze zijn nodig om een veilig gebruik van het complex te kunnen garanderen.”

BenW van Schiedam gaat er vanuit dat het sportpark volledig hersteld kan worden. A4all heeft Schiedam echter nog steeds geen plan van aanpak voorgelegd.

Uit de inspectie bleek dat de helling in het looppad bij het voetbalveld op het tunneldak te steil is. Om gebruikers hierop te wijzen wordt een markering met rood-wit lint opgehangen. Het college zal op korte termijn opdracht geven om tijdelijk een technische oplossing te vinden.

Ook de atletiekbanen en het voorterrein hebben last van verzakkingen. Onlangs is de toegang van het complex ook weer bereikbaar gemaakt voor bezoekers met een rolstoel of een rollator.

Drie van de zeven atletiekbanen zijn op dit moment buiten gebruik. Er is geen sprake van een veiligheidsrisico maar ook dit probleem vraagt om een oplossing.

