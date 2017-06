Aalten gaat schade atletiekbaan AVA ’70 verhalen

De gemeente Aalten wil de schade aan de afgekeurde atletiekbaan van AVA ’70 verhalen op de bouwer. Dat heeft sportwethouder Gerard Nijland op 20 juni jl. aan de gemeenteraad mede gedeeld.

Nijland liet weten verrast te zijn, toen hij op 17 juni de Gelderlander open sloeg en het nieuws over de afkeuring las. “Een vervelende situatie, ik wist niets van een afgekeurde atletiekbaan.”

300 meter baan

De atletiekbaan werd pas ruim 2 jaar geleden, in maart 2014, feestelijk geopend. Atletiekvereniging AVA ’70 had een voorkeur voor een reguliere maar duurdere 400 meter baan. Na een intensief politiek traject werd echter besloten om een 300 meter baan aan te leggen.

Problemen vanaf de opening

Sinds de opening heeft AVA ’70 echter problemen met de baan. De gootkappen en waterafvoergoten zijn al sinds de oplevering een punt van zorg. Maar ook de kunststofbaan ligt inmiddels op veel plekken los van de betonnen ondergrond.

Gebreken op papier

De komende periode wil de wethouder samen met AVA ’70 om de tafel om alle gebreken op papier te zetten. Nijland: “De gemeente heeft rond de aanleg van de baan al heel wat hobbels moeten nemen. Voor de oplevering zijn met de aannemer aanvullend afspraken gemaakt.”

In gebreke gesteld

Uiteindelijk wil Aalten, die de eigenaar is van het complex, de aannemer in gebreke stellen. De baan van AVA ’70 is door Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek aangelegd in opdracht van BAM Nootenboom Sport. Nijland weet nog niet hoe duur de reparatie van de baan zal zijn.

Wel goed opletten

AVA ’70 heeft van de Atletiekunie dispensatie gekregen om de baan voorlopig nog te blijven gebruiken. Het bestuur van AVA ’70 heeft via de website laten weten dat de club ook wedstrijden mag blijven organiseren. Wel wordt iedere atleet op de baan gevraagd om goed op te letten zodat er tijdens het sporten geen ongelukken gebeuren.

