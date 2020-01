Wie betaalt schade kleedkamerroof bij Quick 20?

Dieven haalden op 21 januari een kleedkamer bij Quick 20 leeg. Zij namen telefoons, kleding, sieraden en geld mee. De 17-jarige Max Smit is een peperduur horloge van een paar duizend euro kwijt.

Hoe hoog de waarde van alle gestolen goederen samen is, is nog niet bekend. Maar alleen de spullen van Max Smit zijn al zo’n 5.000 euro waard.

Soms gaat de deur op slot

“Ik ben er slecht van geslapen”, zegt Smit. “Het zal mijn eigen schuld wel zijn, maar je verwacht niet dat zoiets kan gebeuren. Soms gaat de deur op slot en soms niet. Maar het is tot nu toe altijd goed gegaan. In het vervolg kleed ik mij wel thuis om en laat de rest daar.”

Zijn vader heeft wel met ‘m te doen. “Het is zo sneu want hij heeft hard voor zijn geld gewerkt. Ik vraag me af waarom die deur niet op slot was. Dat moet de dieven geweten hebben, dat kan haast niet anders.”

Over het hek van Quick 20

De gedupeerden zijn, net als Smit, spelers van het eerste elftal onder de 19 jaar. Ze trainden op dinsdag toen de dieven rond acht uur in kleedkamer 6 hun slag sloegen. “Toen zij de diefstal ontdekten, ben ik meteen naar de club gegaan”, vertelde bestuurslid Erik ten Veldhuis.

Op de club vertelde de politie dat de dieven over het hek zijn geklommen en het sportcomplex op zijn gelopen. Zij zijn gevlucht via veld 6 dat via een tunnel te bereiken is.”

Niet op slot

“De deur van de kleedkamer zit op trainingsdagen nooit op slot”, licht Ten Veldhuis toe. “Die is namelijk doorlopend in gebruik bij meerdere elftallen. Wij adviseren dan ook altijd om geen waardevolle spullen achter te laten. Degene die dat wil kan zijn of haar spullen opbergen in een kluisje in de kantine.”

Jurisprudentie

Diefstal uit kleedkamers is een nachtmerrie voor elke sportclub. Want is het gebruik ervan voor eigen risico of is de club aansprakelijk? Ten Veldhuis gaat ervan uit dat de gebruikers zelf verantwoordelijk zijn. Temeer omdat Quick 20 de leden een kluis ter beschikking stelt. “Als je die niet gebruikt neem je zelf de verantwoordelijkheid.”

Maar uit jurisprudentie blijkt dat clubs hun leden expliciet op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. Als zij dan ook de kleedkamer steeds afsluiten, maken zij voor de rechter een kans. Maar in andere gevallen haalden leden van wie spullen zijn gestolen, vaak toch hun gelijk.

