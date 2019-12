Schoot alleen Sportaal tekort in naleving zorgplicht?

Sportaal is door de rechtbank veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels. Die zijn namelijk buiten de kunstgrasvelden van vv Vogido terecht gekomen. Het sportbedrijf van de gemeente Enschede zou langdurig tekort zijn geschoten in de naleving van de zorgplicht.

Het sportbedrijf moet een boete van 10.000 euro betalen, waarvan de helft voorwaardelijk. Sportaal kreeg tevens een proefperiode van twee jaar opgelegd. In die periode mag het sportbedrijf geen nieuw milieudelict plegen.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte van milieuorganisatie Recycling Netwerk in 2017. Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zijn volgens die organisatie strafbaar omdat de korrels zware metalen lekken in de bodem.

Na de aangifte startte het OM een onderzoek. Hieruit bleek volgens het OM, dat Sportaal onvoldoende heeft gedaan om vervuiling tegen te gaan.

“De zaak tegen Sportaal is een onderdeel van een grotere aangifte van Recycling Netwerk”, zegt het OM. “In deze zaak gaat het niet om een eenmalig incident. Het gaat om het structureel en langdurig tekortschieten in de naleving van de zorgplicht”, aldus de officier van justitie. Het OM onderzoekt of het ook andere partijen gaat vervolgen voor een nalatige zorgplicht.

Volgens Recycling Netwerk liggen deze korrels op bijna 2.000 kunstgrasvelden in Nederland. De organisatie hoopt dat deze uitspraak helpt om snel het gebruik van rubberkorrels op sportvelden te verbieden.

Bas Morsink, directeur van Sportaal, snapt de discussie maar zit ook met een hoop vragen. “Deze zaak is namelijk bijzonder en willekeurig”, zegt hij tegen RTV Oost. “Je laat velden aanleggen door partijen die ook een zorgplicht hebben. Maar de verantwoordelijkheid komt nu bij de beheerder te liggen”, zegt Morsink. “Ik vind dat je ook moet kijken naar de zorgplicht van de bedrijven die de velden aanleggen.”

