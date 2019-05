Lekkage hal sc Prins Hendrik wordt maar niet hersteld

Een lekkage heeft de vloer van de indoorhal van sportclub Prins Hendrik in Vught beschadigd. Deze kunststofvloer komt omhoog waardoor een deel van de hal nu onbruikbaar is.

De sportclub én de gemeente willen dat bouwer Hendriks Gemert het probleem vóór het komende winterseizoen oplost. Na een fikse stortbui loopt de boel weer onder.

Twee jaar praten over lekkage

De gemeente Vught was destijds betrokken als opdrachtgever. De stichting Accommodatie Prins Hendrik (SAPH) is nu de eigenaar van het complex. “Wij praten met Hendirks nog steeds over een oplossing maar dat duurt nu al twee jaar”, stelt voorzitter Peter Konijnenburg.

“De bouwer lijkt niet zo’n haast te hebben om de vloer te repareren. Maar wij willen zo het komende en derde winterseizoen niet verder. Het gaat ons inziens om een constructiefout. Wij hebben al een deskundige onderzoek laten doen om te voorkomen dat de problemen erger worden.”

20.000 euro voorschot

Volgens een gemeentewoordvoerder is de vloer door het grondwater beschadigd. “SAPH overlegt al lang met Hendriks Gemert over het herstel en vergoeding van de kosten”, zegt Konijnenburg.

De stichting heeft de gemeente gevraagd om de 20.000 euro voor juridische bijstand voor te schieten. De gemeente heeft dat verzoek echter afgewezen. In plaats daarvan wil Vught met SAPH en de aannemer naar een oplossing van deze impasse zoeken. De gemeente wil ook dat Henriks de schade door de lekkage nu spoedig herstelt.

Juridische stappen

Konijnenburg maakt zich er zorgen over dat de schade groter wordt. “Deze zit nu in een klein hoekje en wij kunnen nog 80 tot 90% van de hal gebruiken. Maar de bouwer moet het nu wel gaan oplossen, want na een flinke regenbui loopt de zaak over.”

“Wij vinden dat dit niet meer mag gebeuren en hebben daarom wat druk gezet. Juridische stappen zijn vooralsnog niet aan de orde en wij hopen er met Hendriks Gemert netjes uit te komen.”

