Gevaarlijk roestvrij staal nog steeds in tientallen baden

In 64 overdekte zwembaden is nog steeds gevaarlijk roestvrij staal aanwezig in delen waar dit niet is toegestaan. Van bijna vijftig andere zwembaden weten gemeenten niet of dit het geval is.

In 2011 overleed een baby in een Tilburgs zwembad omdat twee geluidsboxen van het plafond vielen. De roestvrij stalen bouten van de bevestiging bleken aangetast door chloordampen.

Nog steeds niet goed

RTL Nieuws maakte opnieuw een inventarisatie van de situatie en die laat nog steeds te wensen over. Eigenaren van zwembaden moesten voor 1 januari 2017 al aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrij staal meer in hun zwembad aanwezig was.

Begin 2017 stuurde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en en Koninkrijksrelaties een brief aan de Tweede Kamer. Hieruit bleek dat ongeveer de helft van de zwembaden vrij was van het materiaal. In juli 2017 zou dat nog maar in een vijfde van de zwem baden het geval zijn.

Gevaarlijk roestvrij staal in zwembaden

RTL Nieuws ondervroeg de 168 gemeenten waar in juli vorig jaar, zwembaden lagen waar gevaarlijk roestvrij staal aanwezig was. Of met baden waarvan onduidelijk was of dit type staal daar aanwezig was. Er blijken ondanks de strengere regels, dus nog tientallen zwembaden te zijn die de wet aan hun laars lappen.

In Rotterdam zou het gaan om maar liefst 25 zwembaden. In Heerlen werd een zwembad zelfs onmiddellijk gesloten na vragen over de veiligheid. Gemeenten zijn terughoudend met het noemen van namen en willen de commerciële belangen van de zwembaden niet schaden.

Zo ingewikkeld is het niet

Emeritus-hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale noemt het bespottelijk dat die namen niet bekend mogen worden. “Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Iemand heeft die spullen ooit opgehangen en gespecificeerd wat er is opgehangen.”

Ook zouden meerdere gemeenten na al die tijd, nog steeds niet weten of hun zwembaden aan de eisen voldoen. Terschelling moet bijvoorbeeld de particuliere baden nog gaan inspecteren. Coevorden verwijst naar de eigen verantwoordelijkheid van de zwembaden. Baby Rosalie zal toch niet voor niets gestorven zijn?

