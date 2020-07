Adviesbureau Newae krijgt van rechtbank alsnog gelijk

Adviesbureau Newae en sc DIOSA in Balgoij hadden een slepend dispuut over de aanleg van een veld. Het bureau heeft van de rechtbank Gelderland gelijk gekregen en hoeft geen schade te compenseren.

sc DIOSA Op een nieuw hybride veld vanin Wijchen bleef water liggen. Dat accepteerde de gemeente niet en stapte naar de rechter. En die heeft Newae nu in het gelijk gesteld.

Hybride voetbalveld

De gemeente Wijchen had de zaak aangespannen en kreeg in 2018 gelijk. Maar in hoger beroep is dat vonnis nu door de rechtbank Gelderland vernietigd. De zaak draait om een hybride voetbalveld dat in 2015 is aangelegd. Zo’n veld bestaat uit een combinatie van natuurgras en kunstgras.

Water op het veld

Al snel na de aanleg klaagde de beheerder van het veld dat er water bleef liggen op het veld. Bij de aanleg zou onvoldoende rekening zijn gehouden met de mate van waterdoorlatendheid van de klei onder het veld.

Daar zou het adviesbureau wel van hebben geweten. Dus startte de gemeente Wijchen een rechtszaak en kreeg in eerste instantie dus gelijk.

Veld voldoet niet aan de norm

Vóór de aanleg spraken de partijen af dat het veld minimaal 600 uur per jaar bespeelbaar moest zijn. In hoger beroep voerde adviesbureau Newae deze afspraak aan. De gemeente bleek niet aan te kunnen tonen dat die norm niet haalbaar was.

Volgens Wijchen voldoet het veld niet aan de norm omdat het in de herfst en winter onbespeelbaar is. De rechter oordeelde echter dat dit punt niet voldoende is onderbouwd.

Wat, wanneer en hoe vaak

Dat oordeel velde de rechter eveneens over punten zoals de balrol en de balstuit. “De gemeente stelt niet aan welke eisen het veld in welke omstandigheden niet voldeed. Laat staan dat zij heeft toegelicht en onderbouwd hoe dat is onderzocht. Maar ook wat daarbij wanneer en hoe vaak is geconstateerd”, zo staat in het vonnis.

