Aansprakelijkheid bij wangedrag is een grijs gebied

Sportclubs schakelen steeds vaker opvoedkundigen in om trainers te leren om te gaan met ‘lastig’ gedrag van jongeren. Maar hoe ver mogen trainers gaan om brutaliteit en wangedrag aan te pakken?

De aansprakelijkheid voor wangedrag op sportclubs is een grijs gebied. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de club als een speler of trainer letsel oploopt?

Elk geval van wangedrag is anders

Wangedrag is lastige materie waar vaak geen eenduidig antwoord op te geven is. Elk geval is weer anders en zeer afhankelijk van de situatie en de omstandigheden. De centrale vraag hierbij is of de sportclub wel voldoende zorg heeft gedragen voor ieders veiligheid.

Een sportclub heeft dus een verantwoordelijkheid. Trainers moeten veilig hun werk kunnen doen en leden moeten veilig kunnen trainen. Een trainer kan er voor kiezen om tijdens een onrustige training van jongeren geen maatregelen nemen. Maar de club riskeert dan wel verantwoordelijk te worden gehouden voor de schade als er iemand letsel oploopt.

Wangedrag is een grijs gebied

Maar een speler opstellen die al eens ernstig wangedrag vertoonde, kan ook aanleiding zijn om van onvoldoende zorg te spreken. Dat geldt ook als er een ‘risicowedstrijd’ wordt gespeeld. Clubs moeten dan niet te weinig mensen inzetten om de boel in het gareel te houden.

“De club kan ook dan aansprakelijk worden gesteld als daardoor schade of letsel ontstaat. Wangedrag is vaak een grijs gebied en zal altijd per zaak worden beoordeeld”, stelt Mariska Wisman, senior jurist letselschade bij DAS.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wisman adviseert sportclubs om juridische bijstand te vragen als er een conflict dreigt of al speelt. De club kan daarmee voorkomen om onterecht aansprakelijk te worden gehouden.

“En een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is voor clubs ook geen overbodige luxe. Zo’n verzekering kost tussen de 40 en 70 cent per lid per jaar.”

“Sportverenigingen doen er goed aan om protocollen op te stellen over hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Dan is maar duidelijk wat er van iedereen wordt verwacht.”

