Inbrekers steeds vaker kansloos in sportaccommodaties

Sportclubs weten hoe kwetsbaar zij zijn voor inbraak. Daarom zorgen zij er wel voor dat de laatste man geen geld of waardevolle spullen in het clubhuis achterlaat. Inbrekers die vervolgens langs komen, richten eigenlijk alleen nog maar schade aan. Zij gaan nog maar zelden met buit naar huis.

“Clubs die draaien op de goedheid van actieve vrijwilligers verdienen onze steun en geen inbraak”, schrijft de politie. Maar het afgelopen weekend was het in Uden toch weer raak.

Alleen maar weer schade

De inbrekers die UDI ’19 en Hockeyclub Uden bezochten, richtten alleen maar voor duizenden euro’s schade aan. De daders forceerden bij UDI een deur en kwamen via de bestuurskamer in de kantine. Hier probeerden zij zonder succes een spaarkasje te bemachtigen dat aan de muur is vastgeklonken. Buit van de inbraak: geen, schade: circa 1.000 euro.

Inbrekers waren bekenden

“Het is het werk van bekenden”, zegt accommodatiebeheerder Willy Verwegen. Hij wijst op een smal raampje met gewapend glas. De inbrekers hebben dat precies op de juiste plek kapotgeslagen om bij de deurgrendels te kunnen. “In acht minuten is eerst de koffiehoek gesloopt en getracht om de spaarkas van de muur te slopen. “Volslagen kansloos”, zegt Verwegen.

Van UDI ’19 / Beter Bed…

Vermoedelijk zijn de indringers na de inbraak bij UDI ’19 via het sportpark binnendoor naar Hockey Club Uden gelopen. De melding van de inbraak bij de voetbalclub kwam iets na 04:00 uur binnen. Op het moment dat agenten bij het clubhuis van UDI ’19 arriveerden werd er bij de hockeyclub ingebroken.

… naar Hockey Club Uden

Ook bij deze club werd een deur geforceerd. De inbrekers haalden de kantine overhoop en braken de kassa open maar die bleek leeg te zijn. Beheerders hebben de afgelopen jaren hun lesje wel geleerd en laten echt geen geld meer achter. Het alarm van de club heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de indringers zijn gevlucht.

