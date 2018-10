Hoorns SportCollectief wil nu meer dan 80 sportclubs

In 2017 heeft zich in Hoorn een stille revolutie voorgedaan op sportgebied. Het Hoorns SportCollectief, tot nu toe een samenwerkingsverband van de zes voetbalclubs, heeft haar doelstelling verlegd naar de meer dan 80 lokale clubs.

Het SportCollectief organiseerde vier bijeenkomsten die steeds meer belangstellenden trokken. Op de meest recente bijeenkomst kwamen zelfs meer dan 70 clubbestuurders af.

Energiescan en inkoop

Een aantal sportclubs heeft al een energiescan laten uitvoeren. En clubs kregen dankzij sponsoring ondersteuning op een door hen gewenst gebied. Ook werden er gezamenlijk kassasystemen aangeschaft en reclameborden voor op de clubs verzorgd.

Ted van der Bruggen, de nieuwe voorzitter die al meer dan een jaar als adviseur betrokken is, heeft de plaats van Dick Bennis ingenomen. Van der Bruggen: “De dienstverlening van het Hoorns SportCollectief is niet alleen belangrijk voor het voetbal maar voor alle clubs in Hoorn.”

Nog beter inspelen

“De dit jaar bescheiden uitgerolde ondersteuning van clubs willen wij verder ontwikkelen. Maar wij willen de bijeenkomsten nog aantrekkelijker maken en nog beter inspelen op alle behoeften van de lokale clubs”, zo stelt Van der Bruggen.

Het platform van het Hoorns SportCollectief voor de meer dan 80 sportverenigingen in Hoorn, heeft een nieuw bestuur gekregen. Hierin zitten nog maar twee leden met een voetbalachtergrond. De andere leden komen voort uit andere sporten en daarmee wordt de verbreding naar andere sporten duidelijk zichtbaar.

