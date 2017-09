Wilfred Genee: pas over 15 jaar gezonde kantine

De afgelopen week is er veel geschreven over het gezonde aanbod in sportkantines. Veel kantines zijn hier nog niet mee begonnen maar eigenlijk is er in korte tijd al veel bereikt. Mede dankzij Wilfred Genee.

Als 32% van de Nederlandse sportclubs aangeeft dat het kantine-aanbod het afgelopen jaar gezonder is geworden, dan hebben zo’n 4.500 verenigingen daar dus al werk van gemaakt.

Over 15 jaar

Want het gros van de voetballers kiest na de wedstrijd nu nog steeds voor een vette hap in plaats van iets gezonds.

Genee: Omslag over 15 jaar

“Het is belangrijk dat er in een kantine in ieder geval altijd iets gezonds aangeboden wordt. Ik snap dat de voetbalcultuur zo is dat men graag iets uit de frituurpan wil. Maar net als met roken kost zo’n omslag echt wel 10 tot 15 jaar”, stelt Genee.

Weinig animo

Bij veel sportclubs stonden al gezonde gerechten op de menukaart. Maar die clubs zijn daarmee gestopt omdat het aanbod domweg niet verkocht werden. “Grote organisaties zouden zich achter de gezonde kantine moeten scharen. En zij moeten vooral goed volhouden en het leuk maken.”

Spinazie

“Ons motto is ‘Wedden dat het lekker is‘. Als wij kinderen een smoothie laten proeven, dan vinden ze het lekker. Als zij daarna horen dat er spinazie in zit, dan zeggen ze dat ze dat eigenlijk helemaal niet lusten.”

Genee is overigens geen voorstander van dat clubs de frituurpan de deur uit doen want “dwang werkt niet.” Hij acht zijn missie geslaagd als over een jaar of 15 iemand voordat hij bestelt eerst heeft nagedacht of hij iets vets of iets gezonds wil.

