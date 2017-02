Waalwijk wil kinderen bewust maken van wat zij eten

De gemeente Waalwijk roept sportclubs op om kinderen bewust te maken van wat zij eten. Op de voetbalclub trek je sprintjes en maak je tackles, dus je werkt lekker aan je conditie. Eet dan na de wedstrijd niet een grote zak friet met mayonaise. Of een frikadel. “Ga dan niet sporten”, zou je denken.

Wat de gemeente Waalwijk betreft moet dat anders. De gemeente wil dit jaar zeker twee sportclubs zien te vinden die bereid zijn om het goede voorbeeld te geven.

Sportkantines gezonder maken

In het sportseizoen 2017/2018 moeten in Waalwijk alle gemeentelijke zwembaden en sporthallen een gezondheidsprogramma invoeren. Op die manier wil de gemeente de sportkantines gezonder maken. Dit start van dit programma is onderdeel van het project ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’.

Over een periode van drie jaar wordt daarvoor 270.000 euro beschikbaar gesteld. Zo’n groot bedrag is volgens sportwethouder Hans Brekelmans nodig. “Je ziet dat in Nederland het aantal jongeren met overgewicht toeneemt. In Waalwijk is dat niet anders.”

900 kinderen

Volgens berekeningen van de GGD Hart voor Brabant kampt 13% van de Waalwijkse jongeren tot 15 jaar met overgewicht. Dat komt neer op een kleine 900 kinderen. Het gewicht van een kleine 200 van hen is zelfs problematisch want zij hebben obesitas.

Wethouder is niet vrolijk

Dat zijn cijfers waar Brekelmans niet vrolijk van wordt. Hij wil daarom de toename van mensen met overgewicht stoppen. Naast de campagne voor een gezonde sportkantine komt er ook een campagne om het drinken van water te stimuleren. De eerste stap daarvoor werd in 2016 al gezet met de ingebruikname van een watertappunt bij het Cruyff Court. Andere activiteiten volgen zeker.

Oplossing heeft tijd nodig

Brekelmans heeft niet de illusie dat het probleem in Waalwijk morgen is opgelost. “Het heeft veel meer tijd nodig maar wij moeten proberen om kinderen meer bewust te maken van wat ze eten.”

Volg @Allesportzaken ook op twitter!