Sportfondsen en JOGG samen in een gezonder aanbod

Of het nou begonnen is met het ‘Balletje Breed’ van Wilfred Genee weet niemand, maar een gezonder aanbod wint bij sportclubs steeds meer terrein. En ook op locaties van Sportfondsen wordt vanaf dit jaar meer aandacht besteed aan gezondere broodjes en drankjes.

Op 29 maart jl. werd in Ermelo bekend gemaakt dat Sportfondsen en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) samen gaan werken.

Gezond en vitaal Nederland

Sportfondsen en JOGG willen samen meer gaan bijdragen aan een gezond en vitaal Nederland. Daarom wordt er vanaf nu nog meer nadruk gelegd op een gezonder aanbod in de horeca van zwembaden en sporthallen van het bedrijf. Het aanbod voor kinderen zal onder andere aantrekkelijk en leuk worden via het programma Team:Fit van JOGG.

Recht een gezonde omgeving

“Ieder kind heeft recht op een gezonde omgeving om in op te groeien. Zwembaden en sporthallen zijn zo’n omgeving en daarmee dus een belangrijke plek voor kinderen. Marjon Bachra van JOGG: “Door daar bewust op gezond te sturen, maken wij samen van de gezonde keuze ook de makkelijke keuze.”

Gezonder leefspoor

Een belangrijke missie van Sportfondsen is om Nederland vitaler te maken. Bruno Giebels, directeur bij Sportfondsen Nederland: “Wij zien in onze 550 accommodaties steeds vaker kinderen de te zwaar zijn. Maar zij komen in elk geval bewegen! Via een gezonder aanbod in de kantine hopen wij hen en hun ouders op een gezondere leefspoor te zetten.”

Sportfondsen geeft een goed voorbeeld

“Sportfondsen neemt nu het voortouw om binnen deze branche stappen te zetten naar een gezondere generatie”, stelt Bachra. “Dit bedrijf is een goed voorbeeld van een bedrijf dat met zijn tijd mee gaat. Wij leven in een maatschappij waar je als organisatie niet meer achter kunt blijven op het gebied van gezondheid. De vraag naar een gezonder aanbod groeit steeds verder door en JOGG blijft deze groei stimuleren.”

