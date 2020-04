Bierinkoop sportclubs na coronacrisis meer collectief

De bierinkoop door sportclubs wordt na de coronacrisis een stuk lucratiever. Die verschuift van de inkoop per club naar collectieve inkoop. Dat scheelt een vereniging zomaar tussen de 1.500 en 7.500 euro per jaar, afhankelijk van het verbruik.

Sponsors trekken zich ineens bij bosjes terug. De coronacrisis legt pijnlijk duidelijk bloot dat de bodem van de clubkas zonder kantine snel in zicht komt.

Besparen op inkoop

Geen nieuws natuurlijk dat de clubkas flink afhankelijk is van de inkomsten uit de kantine. Maar wat nou als diezelfde kantine van de ene dag op de andere op slot moet? Dan kun je als bestuurder eigenlijk alleen de schade beperken. Door bijvoorbeeld aan de inkoopkant nog meer kosten te besparen. Veel clubs zijn daar al volop mee in de weer.

Gratis voor sportclubs

De bierinkoop door sportclubs is een grote kostenpost. En al is de relatie met de huidige leverancier nog zo goed, daar valt altijd nog wat te halen. En een bedrijf zoals Clubbier helpt bestuurders gratis om flink op de bierinkoop te besparen. Inderdaad gratis want de brouwerijen betalen de kosten van Clubbier.

Verbeterde aanpak

Voorheen bood Clubbier verenigingen per club een goede bierprijs maar die aanpak is verbeterd. Het bedrijf verzamelt nu eerst het verbruik van zo’n 25 sportclubs tot een mooi volume is bereikt. Daarna start Clubbier een ‘tender’ bij zowel Heineken als ABInBev.

Deze twee brouwers verkopen de voor clubs meest getapte biermerken. Het resultaat van die tender levert een korting op van zo’n 40 tot 50%.

Bierinkoop sportclubs naar collectief

En daarmee houdt het voor de sportclubs niet op want Clubbier zorgt namelijk voor doorgroei van het collectief. Als steeds meer clubs zich aansluiten, groeit het volume en dus ook de korting per club. Elke Nederlandse club kan meedoen en zich aanmelden. Kijk eerst voor meer informatie en de voorwaarden even op de website.

