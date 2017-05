Sportclub Overwetering meest bewuste sportkantine

Smoothies, fruitspiesjes en broodjes gezond zijn niet direct de snacks die je in een sportkantine verwacht. Bij Sportclub Overwetering vind je ze wel. De club uit Olst werd tijdens het tv-programma Voetbal Inside uitgeroepen tot de meest bewuste sportkantine van Nederland.

“Wij blijken over het afgelopen seizoen de beste van het land te zijn. Het was ons nooit om de prijs van 2.500 euro te doen maar het is wel een mooie beloning”, stelt voorzitter Ferco van Breukelen.

Gezonder aanbod in de sportkantine

“Wij vonden dat wij onze leden in de sportkantine bewust een gezonder aanbod moesten voorschotelen”, stelt Van Breukelen. Dus startten wij twee jaar geleden met De Bewuste Kantine voor een gezonder aanbod. De opzet is bedacht en gestart door sportliefhebber Wilfred Genee. “Naast het bestaande assortiment hebben wij een gezonder aanbod toegevoegd.”

Nooit opgedrongen

Dat werd eerst met de nodige scepsis ontvangen. “De sleutel tot het succes is dat wij een gezonder assortiment nooit hebben opgedrongen. Onze leden hadden altijd de keuze hoewel wij het gezonde aanbod wel meer hebben gepromoot. Je moet er rekening mee houden dat niet iedereen een gezonde keuze wil maken.” Twee jaar later blijkt het project een succes te zijn. “Onze leden en bezoekers zijn veel bewuster met voeding bezig. En het gezonde Balletje Breed is nu de meest verkochte snack bij ons in de sportkantine.”

Fruitbox voor jeugdteams

De prijs gaat de club investeren in uitbreiding van het aanbod van gezonde producten. “Wij willen graag speciale fruitboxen gaan aanbieden aan onze jeugdteams. Zo’n box vol fruit wordt dan in de rust aan een team uitgedeeld in de kleedkamer. Het is overigens geen toeval dat de focus ligt op de jeugdleden. Jonge spelertjes zijn veel eerder bereid om iets nieuws te proberen dan oudere.”

