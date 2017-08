Een eigen clubkaart voor uw sportclub of vereniging

Steeds meer sportclubs breiden hun kassasysteem uit met de persoonsgebonden NetPay Sports clubpas van Xafax. Deze clubkaart en betaalpas is speciaal voor sportclubs ontwikkeld.

Betalen met een eigen clubkaart heeft voordelen voor de vereniging én de leden. Een clubkaart geeft meer betaalgemak, minder cash, meer cashflow en meer veiligheid.

Gevoelswaarde van uw eigen clubkaart

Met een persoonlijke kaart kunnen leden van uw club snel afrekenen aan de bar. Om af te rekenen wordt de pas op korte afstand voor een kaartlezer van de kassa gehouden. Steeds meer Nederlanders betalen zo hun kleine aankopen al via de bankpas. Maar een clubkaart verbindt de leden en geeft extra gevoelswaarde.

Voordelen van een eigen kaart

• betaalgemak maar vooral ook betaalsnelheid in een volle kantine

• veilig, foutloos en niet meer contant betalen zonder transactiekosten

• tarieven zijn per gebruikersgroep in te stellen

• een eigen kaart is te koppelen aan NetPay Sports spaarprogramma

Clubkaart opladen

Voor uw leden met de clubkaart kunnen betalen moet daar wel eerst saldo op staan. Zij kunnen hun kaart eenvoudig online en mobiel opwaarderen via iDEAL en PayPal. Een pas is al direct te gebruiken zodra er saldo op staat.

VIP-kaarten en gasten

Met NetPay Sports kunt u uw speciale gasten een kaart geven waarmee zij hun consumpties kunnen afrekenen. Aan zo’n kaart kunnen allerlei rechten worden toegekend. Zo kan de ene gebruikersgroep consumpties betalen tot een bepaald bedrag. Maar u kunt ook simpel gereduceerde tarieven instellen voor andere gebruikers, bepaalde producten of voor een bepaalde duur. Eigenlijk kan zo’n beetje alles.

Kaart online beheren

Naast opladen kunnen uw leden hun kaart dus eenvoudig zelf online beheren. Zij kunnen:

• hun kaart zelf activeren, opwaarderen en, als zij de kaart zijn verloren, blokkeren;

• bekijken wat zij wanneer hebben betaald en wat het huidige saldo is;

• gastgebruik instellen en het saldo van de kaart terugstorten

