Lochemse Hockeyclub weert contant betalen

Koffie of bier contant afrekenen kan bij de Lochemse Hockeyclub niet meer. De club weert vanaf dit seizoen contant geld uit de kantine. “De voordelen zijn veel groter dan de nadelen”, zegt secretaris Ellen Belterman.

In de kantine van de Lochemse Hockeyclub kan niet meer contant worden betaald omdat dit de club veel inkomsten scheelt.

Iedereen heeft een pinpas

“Cashless betalen scheelt tijd en de inzet van vrijwilligers. Wij hoeven nu het geld na de trainingen of wedstrijden niet meer te tellen, op te slaan of naar de bank te brengen. Tegenwoordig heeft iedereen wel een pinpas dus kan het ook prima op deze manier”, stelt Belterman.

Speciaal LHC-pasje

“Voor de jeugd hebben we een speciaal LHC-pasje in het leven geroepen. Deze kost éénmalig 2,50 euro en hier kunnen ouders geld voor hun kinderen op zetten. Die hoeven dus ook niet meer met contant geld of een pinpas rond te lopen. Wij hebben de prijs van zo’n pasje zo laag mogelijk gehouden.”

“Voor bezoekende jeugd is het wel wat lastiger, maar deze jeugdteams hebben altijd wel begeleiders mee met een pinpas op zak. Natuurlijk krijgen wij wel reacties zoals “goh, wat onhandig”, maar dat zijn er niet veel. Deze wegen voor de Lochemse Hockeyclub niet op tegen de voordelen.”

Eerst een proef

“Wij wilden eigenlijk al direct over op een cashloze kantine, maar wij hebben toch eerst een proef gedaan met contactloos betalen. Niet contant betalen op de club hebben wij dus met een tussenstap ingevoerd om te testen of het wel zou werken.”

“En ik kan ik nu met een gerust hart zeggen dat het werkt dus hebben wij besloten contant betalen vanaf dit seizoen stop te zetten. Het levert je als club grote voordelen op en ik kan het andere sportclubs echt aanraden het in te voeren.”

