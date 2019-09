Reusel-de Mierden vraagt te hoge sporthalhuur

Sportverenigingen in de gemeente Reusel-De Mierden zijn verontwaardigd. Zij moeten namelijk een veel hogere huur betalen voor de sporthal dan clubs in omliggende gemeenten.

Kv SDO ’99 en turnclub Variant zijn al uitgeweken naar sporthallen buiten Reusel-de Mierden. De huur is daar namelijk veel lager.

Reusel-de Mierden veel duurder

Maar ook av AVR ’69 maakt zo weinig mogelijk gebruik van de sporthal. “In de winter traint alleen onze jongste jeugd binnen”, zegt voorzitter Ben Lathouwers. Kv Rosolo overwoog begin 2019 om zelf een sporthal te laten bouwen om de hoge zaalhuur van Sporthuis Reusel te omzeilen.

De huur van dit sporthuis bedraagt 57,05 euro per uur voor de grootste hal. Clubs in buurgemeenten betalen veel minder voor een vergelijkbare hal. In Eersel, Bergeijk en Bladel liggen de tarieven tussen 35,85 en 37,45 euro per uur.

Hestia Sportbeheer

De huur van een hal is in Reusel-De Mierden zo hoog vanwege de deal met Hestia Sportbeheer. Dat bedrijf exploiteert het sporthuis vanaf 1 april 2013 twintig jaar lang. Hestia loopt ook het ondernemersrisico.

Dat vinden de clubs echter wat al te gemakkelijk. Want de gemeente komt clubs niet tegemoet met subsidie om de kloof te dichten, zoals in omliggende gemeenten. En ook bij sporthal Den Houtert, die Hestia niet beheerd, zijn de tarieven een stuk hoger.

Gebakken peren

“Hestia bepaalt niks”, zegt beheerder Leo van Avendonk van het sporthuis. De gemeente blijkt de prijzen van de zalen te hebben bepaald, net zoals de jaarlijkse indexering. De vraag of de gemeente bij de bouw een te grote broek heeft aangetrokken, blijft onbeantwoord.

Intussen zitten de clubs dus met de gebakken peren. “Uitwijken naar een andere hal is bij ons nooit een optie geweest. Het overgrote deel van onze leden wil in de eigen woonplaats sporten”, zegt Lathouwers. “En atletiek heeft geen binnencompetitie dus is de impact op de contributie maar beperkt.”

Bij bc Rapid is de contributie wel 40 euro per jaar hoger dan bij de naburige BCBH. “Maar voor dat verschil is er niemand overgestapt”, zegt voorzitter Johan Dirkx. “Maar het huurtarief is voor ons wel een molensteen.”

