Waterveld veiling leuker dan contributie verhogen

MHC Fletiomare probeert via een veiling zo veel mogelijk geld op te halen voor de aanleg van een waterveld. Met een gastoptreden van Barry Atsma en opzwepende muziek werd iedereen op 21 januari, tijdens een gok- en veilingavond van fortuin, verleid om de portemonnee eens flink te trekken.

Bezoekers konden hun geluk beproeven aan de roulette- of de blackjacktafel. Maar de ‘Avond van Fortuin’ bij Fletiomare draaide toch om de veiling.

Waterveld voor de jeugd

Bedrijven stelden kavels ter beschikking om zoveel mogelijk geld op te halen voor het waterveld. Freek Hermkens van de organisatie: “Op een waterveld kun je technischer en sneller hockeyen. Zo’n veld is voor de jeugd van Fletiomare belangrijk anders blijven zij achter bij de concurrentie. En geld inzamelen via een veilingavond is een stuk leuker dan maar de contributie verhogen.”

Barry Atsma

Veilingmeester Nielsson Kooijman werd geholpen door acteur Barry Atsma wiens dochter lid is bij Fletiomare. Kooijman doet geen voorspellingen over het eindbedrag. “Maar het is wel altijd meer dan je denkt. En dat zou mooi zijn want er moet 32.000 euro op tafel komen. Om de bieding wat op te stuwen hebben wij voor bijpassende muziek gezorgd.”

Kaartjes voor Youp van ’t Hek

Bij de kavels zitten kaartjes voor Youp van ’t Hek, een Romeinse munt maar ook een gedragen Max Verstappen shirt. De veiling begon rustig met een chocoladepakket voor 30 euro. Teamgenoten Patrick, Michael en Rick staan rustig een biertje te drinken. Michael vindt het shirt van Max Verstappen de moeite waard. “Daar ga ik wel op bieden.” Atsma betaalde 80 euro voor een training met het veteranenteam.

Opbrengst

De veiling lijkt zo’n 12.000 euro te hebben opgebracht. Met dit bedrag, plus de 22.000 euro van de crowdfundingactie, kan de schep bij Fletiomare de grond in.

