Antwerpen is gaststad voor EK Hockey 2019

Het EK Hockey 2019 zal in Antwerpen worden gehouden. Dat heeft de Europese Hockey Federatie met de Koninklijke Belgische Hockey Bond afgesproken. Het evenement vindt plaats in het gerenoveerde Sportcentrum Wilrijkse Plein, net buiten de Antwerpse ring en niet ver van de E19.

In 2019 is de stad Antwerpen gaststad voor het EK outdoor hockey voor mannen en vrouwen. De stad liet bij het sportcentrum onlangs twee nieuwe hockeyvelden aanleggen.

Investering werpt vruchten af

“Antwerpen is er trots op dat dit hockeyevenement naar Antwerpen komt. De stad heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de hockeyinfrastructuur. Wij zijn blij dat die investeringen met de komst van het EK Hockey 2019 hun vruchten afwerpen”, stelt sportwethouder Ludo Van Campenhout.

Epicentrum Belgische hockey

Antwerpen zet zichzelf nadrukkelijk op de internationale hockeykaart. In de stad vonden al het OKT dames in 2012, het EK mannen en vrouwen in 2013 en de World League in 2015 plaats. Van de 87 Belgische clubs zijn er 14 Antwerps. Met de oprichting van hockeyclub Olympia wil Antwerpen nog meer het epicentrum van het Belgische hockey worden.

België loopt warm

Het EK in Boom was voor het Belgische hockey ongekend succesvol waardoor het land steeds meer warm loopt voor de hockeysport. Meer dan 40.000 toeschouwers zorgden op de bomvolle tribunes voor een topsfeer. Mede vanwege de grote media-aandacht bereikten de kijkcijfers in en buiten België ongekende hoogten.

EK Hockey 2019 wordt beter en groter

“Het wordt in 2019 alleen maar veel beter en groter”, stelt Serge Pilet, algemeen secretaris van de KBHB. “Na het zilver voor de Red Lions in Rio, weet heel België dat wij in de wereldtop van het hockey meespelen. Maar ook de dames zijn de weg naar de top ingeslagen. Het EK Hockey 2019 wordt het moment om de topteams aan het werk te zien en natuurlijk om de onnavolgbare hockeysfeer te proeven”, aldus Pilet.

