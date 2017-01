Gymsport Leiden een fusieclub met 1.500 leden

De fusieclub Gymsport Leiden is met 1.500 leden en 14 vestigingen, één van de grootste gymsportclubs in Nederland geworden. De fusie van vijf clubs werd op 20 januari symbolisch gevierd. Hiervoor werd het oude naambord van CGV Jahn vervangen door het naambord van Gymsport Leiden. De nieuwe voorzitter is Arthur Haasbroek.

Arthur Haasbroek is teruggekeerd bij de gymsport in Leiden als voorzitter van een fusieclub met 1.500 deelnemers.

Vijf clubs opgeheven

Na een aantal demonstraties werd officieel de nieuwe voorzitter van Gymsport Leiden voorgesteld. Vervolgens werden voor het laatst de vaandels getoond van DOS, Excelsior, Groen-Wit, cgv Jahn en Nieuw Brunhilde. Aansluitend werd aan alle aanwezigen het vaandel van Gymsport Leiden voorgesteld. De benoeming van Haasbroek als voorzitter werd onderstreept door de overhandiging van het nieuwe vaandel.

De toekomst van Gymsport Leiden

Na deze handeling nam Haasbroek de tijd om alle voormalige bestuursleden te bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Haasbroek is in het dagelijks leven hoofdbrandmeester bij Brandweer Hollands Midden. Hij dankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf een korte uiteenzetting over de toekomst van Gymsport Leiden.

Club met 1.500 leden

De gymsport loopbaan van Haasbroek begon toen hij vier jaar was. Hij voltooide vervolgens het CIOS. Via een een trainerschap bij het schoonspringen met internationale successen is hij nu teruggekeerd bij de gymsport. Haasbroek is nu voorzitter van een club met 1.500 leden en 14 vestigingen in Leiden en Leiderdorp.

