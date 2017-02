AED binnen 6 minuten inzetten bij hartstilstand

In Winterswijk startte tennisser Johan Esendam op 4 februari een actie om via donaties meer AED’s in de gemeente krijgen. Hij weet uit ervaring hoe belangrijk het is om er snel bij te zijn. Na een plotselinge hartstilstand werd bij hem een defibrillator werd gebruikt die hem het leven redde.

Esendam staat in Winterswijk iedere week op de tennisbaan waar het bijna anderhalf jaar geleden goed mis ging. “Ik viel ineens om. Mijn tennismaatjes brachten via een AED mijn hartslag weer op gang.”

Ik heb geluk gehad

Op de tennisbaan hangt het AED-apparaat duidelijk zichtbaar in de hal. Maar de aanwezigheid van zo’n apparaat blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. “Ik heb geluk gehad maar niet alle Nederlanders die wekelijks een hartstilstand krijgen zijn zo gelukkig. Ik wil daarom mijn geluk doorgeven en mij inzetten om meer AED’s in onze gemeente te krijgen

21 apparaten meer nodig

In de bebouwde kom van Winterswijk is nu op elf plekken zo’n defibrillator beschikbaar. Maar dat zouden er volgens de Hartstichting 21 meer moeten zijn. De apparaten moeten namelijk binnen een straal van 500 meter beschikbaar zijn. Met zijn actie hoopt Esendam voldoende geld in te zamelen voor deze extra apparatenBinnen 6 minuten moet er een AED. “Van slachtoffer ben ik ervaringsdeskundige geworden en nu ook actievoerder.”

BenW: 11 is wel voldoende

Op 4 februari zijn door heel Winterswijk ruim 9.000 flyers verspreid. Twee dagen daarvoor gaf Esendam aan de gemeenteraad een presentatie over zijn actie en het tekort aan apparaten. Esendam hoopt ook op 25.000 euro subsidie van de gemeente maar BenW ondersteunt het initiatief vooralsnog met 5.000 euro.

Gemeente vindt het zo wel voldoende

De gemeente Winterswijk heeft een oppervlakte van zo’n 138 km² en een kleine 24.000 inwoners. De Hartstichting streeft ernaar dat er bij een hartstilstand binnen 6 minuten een AED beschikbaar is. Dat betekent in Winterswijk gemiddeld één AED per 4 km². Het gemeentebestuur geeft echter aan dat “er adviseurs zijn die het aantal van 11 AED’s zo wel voldoende vinden.”

