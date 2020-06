Zonadvies op maat om huidkanker te voorkomen

Ga je ’s ochtends hardlopen, een middag naar het strand of trainen op de sportclub? En wil je graag weten hoe jij je huid het beste kunt beschermen? Zoek dan snel en makkelijk een Zonadvies op Maat.

Het Huidfonds introduceert ‘Zonadvies op maat’ om het ontstaan van huidkanker tegen te gaan. Het fonds wil een breed publiek ‘op maat’ helpen aan de beste zonbescherming.

Het veld op

Nu sporters na de lockdown ook het veld weer op mogen, moeten zij ook hun huid weer meer in de gaten houden. Maar het veld op, betekent in de zomer vaak de zon in. Goed en regelmatig insmeren is dan belangrijk.

Zonadvies op maat van het Huidfonds geeft op basis van huidtype, activiteit, tijdsduur en UV-kracht een persoonlijk beschermingsadvies. Het programma is samen met Weerplaza en de opleiding ‘huidtherapie’ van de HU ontwikkeld.

70.000 keer per jaar

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. En helaas neemt het aantal mensen met huidkanker in ons land steeds verder toe. Jaarlijks krijgen bijna 70.000 mensen van de huidarts de diagnose ‘huidkanker’ te horen.

Dit aantal van 70.000 zal naar verwachting alleen maar verder toenemen. Huidkanker kan in verschillende vormen voorkomen. Bescherming tegen de schadelijke invloeden van zonlicht kan helpen om huidkanker te voorkomen.

Drie doelen

Het Huidfonds is een goed doel dat het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. Het fonds wil de boodschap ‘Hou je van je huid, zorg dan voor je huid’ uitdragen. Het Huidfonds streeft hiervoor drie doelstellingen na:

– het voorkomen van huidaandoeningen via voorlichting;

– verbetering van de zorg voor mensen met een huidaandoening en

– acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

