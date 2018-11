Ziekte van Weil of ‘modderkoorts’ via mudruns

Deskundigen waarschuwen dat huisartsen alerter moeten zijn op ziektes zoals de ziekte van Weil die dieren op mensen overdragen. Het contact tussen dieren- en huisartsen zou intensiever moeten zijn.

Een van die aandoeningen die dieren op mensen overdragen is de ziekte van Weil . Degenen die aan zogenoemde ‘mudruns’ meedoen lopen risico deze ziekte op te lopen.

Sterke toename

“De ziekte nam in ons land tot 2014 af totdat zich ineens vier keer zoveel gevallen voordeden.” Dat vertelde onderzoekster Marga Goris van het AMC in Amsterdam. Het aantal meldingen van Weil lijkt nu weer iets af te nemen.

De ziekte kan o.m. tot hoge koorts leiden en nieren die slechter gaan werken. Maar ook tot huidbloedingen, rode vlekken op de benen en nier- of leverontsteking.

Honden-urine

Een van de verklaringen voor de toename is dat honden steeds minder vaak ingeënt worden. De ziekte van Weil kan zich daardoor via de urine verspreiden. “Kom je in aanraking met de urine van een hond en heb je daar toevallig een wondje, dan bestaat de kans op infectie.”

Volgens microbioloog Paul Overgaauw hebben veel hondenbaasje de afgelopen jaren bezuinigd op het inenten van hun dier. Ook lopen mensen meer kans om de ziekte op te lopen doordat ze andere dingen doen dan vroeger.

Ziekte van Weil

Mensen lopen tegenwoordig via mudruns, zoals de Mud Masters, meer kans op de Ziekte van Weil. Zij krijgen de ziekte via met urine besmette modder van ratten en ander ongedierte. “Maar mensen gaan ook in grachten zwemmen”, stelt Overgaauw.

Hoeveel gevallen van Weil zich bij mensen voordoen is niet precies bekend. Er worden er een kleine honderd per jaar officieel geregistreerd. Goris: “Maar dat zijn de ernstige gevallen van degenen die echt goed ziek geworden. Maar dat is het topje van de ijsberg want vaak wordt de ziekte niet herkend.”

