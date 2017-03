Week van de teek aan het begin van april

De temperaturen stijgen maar daarmee ook de kans op last van vliegen, wespen of teken. En de kans op een tekenbeet. Teken zijn minder onschuldig dan ze groot zijn, dus wat aandacht voor teken is op z’n plaats. Want het aantal beten van de teek neemt ieder jaar toe.



Week van de teek Van 3 tot en met 10 april 2017 is het de. En niet voor niets. Met de start van het sportseizoen neemt ook het risico op een tekenbeet weer toe. Of een wespen- of vliegensteek.

Wespen

Wespen komen op zoetigheid af en steken als ze zich bedreigd voelen. Bij een steek spuit een wesp een kleine hoeveelheid gif in zijn slachtoffer. Hierdoor ontstaat een zwelling van de huid in de minuten na de steek. Deze neemt na enkele uren weer af. Koel de steekplek af maar krab of wrijf niet. Ga direct naar een hulppost bij een steek in de keelholte, sterke huidreacties en/of een te snelle polsslag.

Vliegen

Vliegen komen op geuren, warmte en beweging af. Gelukkig steken de meeste niet, maar enkele soorten vervelen naast vee ook graag de mens. Met name soorten zoals de stalvlieg of steekvlieg (daas). Deze steekt niet echt maar heeft een beet die behoorlijk pijn kan doen.

Haal een teek snel van de huid

Maar teken steken de laatste jaren steeds vaker de kop op. Zij leven in bossen en tuinen en kruipen op dieren en mensen. Hun beet wordt niet altijd opgemerkt. Zij kunnen soms uren of dagen onopgemerkt op de huid zitten om zich te voeden met bloed. Een teek moet zo snel mogelijk van de huid worden verwijderd, bijvoorbeeld met een tekentangetje (< 5 euro bij de drogist).

Lyme

Bij naar schatting 20% van de beten van een teek wordt de Ziekte van Lyme overgedragen. Als dat zo is dan is dat te zien aan een rode plek die geleidelijk groter wordt op de plaats van de beet. De plek verbleekt in het midden vaak een beetje zodat een ‘ring’ ontstaat (zie afbeelding). Het is verstandig om bij twijfel even een arts te raadplegen.

