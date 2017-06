Let goed op met sporten tijdens warm weer

De tijden van warm weer, alarmcodes en voorzorgsmaatregelen zijn weer aangebroken. Sporters moeten met warm weer extra alert zijn want sporten moet wel leuk blijven en zonder onprettige gevolgen.

Sporten tijdens warm weer kan onverstandig en zelfs gevaarlijk zijn. Nuttige tips helpen om sporten met warm weer aangenaam te houden.

Er zijn mensen die minder zweten dan anderen waardoor zij warmte ook minder goed afvoeren. Zij zullen bij warmte minder goed functioneren. Om problemen te voorkomen is een goede voorbereiding op het sporten het halve werk. Maar wat helpt er nou om de onprettige gevolgen van sport met warm weer tegen te gaan?

Zweet

Zweet zal eerder verdampen onder lichte kleding zoals lycra. Deze stof veroorzaakt geen huidirritatie en voert transpiratievocht voldoende af. Wissel wel regelmatig van shirt en sport niet in doorweekte kleding.

Zonbescherming

De zon kan de ogen beschadigen en huidkanker veroorzaken. Zet een zonnebril en een pet op om gezicht en hals tegen beschermen tegen verbranding. En smeer goed in met een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Vocht

Neem bij sporten tijdens warm weer voldoende vocht in. Bij kortdurende inspanningen zoals een training van een uur, is water drinken goed om vochtverlies aan te vullen. En neem bij een langere training of tijdens wedstrijden niet alleen vocht maar ook de mineralen en koolhydraten in.

Zouttabletten en pauzes

Neem geen zouttabletten want het gebruik ervan is vergelijkbaar met het drinken van zeewater als je dorst hebt. En zoek tijdens het trainen in warm weer de schaduw op. Het lichaam koelt goed af van een natte handdoek in de nek.

Acclimatiseren

Maar niet de minst belangrijke van deze tips is ervoor te zorgen om te acclimatiseren, zeker in een gebied met een warm klimaat. Het lichaam regelt de temperatuur efficiënter als de lengte van de trainingen geleidelijk wordt opgebouwd.

