Sporten in de warmte kan, maar wel graag voorbereid

De zomer is vandaag begonnen en de weersvooruitzichten voor de komende week zijn al direct heftig. Het Nationale Hitteplan zal wel in werking treden en het RIVM geeft advies over sporten in de warmte.

Organisatoren van sportevenementen krijgen als advies om al voor de start water uit te delen. Ook het inrichten van extra verzorgings- en sponsposten verdient aanbeveling.

Kleding, drinken en zon

Elke sporters is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en moet bij warm weer de ambities wat bijstellen. Maar sporten in de warmte is best wat dragelijker te maken door vooral lichte, ademende kleding te dragen.

Gebruik polsbandjes die de handpalmen droog kunnen houden en zorg ook voor om voldoende te drinken. Bij kortdurende inspanningen is water drinken een goede manier om vochtverlies aan te vullen. Draag tegen te felle zon een zonnebril en bescherm de huid met een crème met een hoge beschermingsfactor.

Liever geen zouttabletten en energiedranken

Na één à twee uur sporten raken de koolhydraat-reserves uitgeput. Isotone dranken zijn dan geschikt om mineralen en koolhydraten aan te vullen. Sportdranken met extra energie kunnen de sportprestaties verbeteren maar vermijd liever het drinken van energiedranken.

Het gebruiken van zouttabletten verergert het probleem alleen maar wanneer je dorst hebt. Drink ruim vocht en vul het verlies van zouten liever aan met het natuurlijke zout uit voeding.

Zoek schaduw tijdens pauzes

Mensen die problemen hebben gehad met sporten in de warmte doen zouden even wat minder de zon in moeten. Kinderen, ouderen, zieken en minder fitte mensen kunnen in langdurige warmte beter even niet gaan sporten.

Sporters kunnen de temperatuur van het lichaam efficiënter regelen door de trainingsduur geleidelijk op te bouwen. En pauzeer bij sporten in de warmte genoeg (20 minuten rust na elke 30 minuten spelen) en zoek schaduw op. Koel het gezicht met koud water en het lichaam via een natte handdoek in de nek.

