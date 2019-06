Hitteplan belangrijk voor kwetsbare groepen

Op 24 juni wordt het op veel plaatsen tropisch warm. In het binnenland kunnen de temperaturen oplopen tot 36 graden. Vanwege de hoge temperaturen heeft het RIVM het hitteplan afgekondigd.

Het RIVM roept op om goed op elkaar te letten vanwege de hitte. In het zuidoosten is het al 30 plus graden. De komende nacht blijft het ook tropisch warm, met minima rond 20 graden.

Kwetsbare groepen

“Vooral voor groepen kwetsbare mensen zoals ouderen, baby’s en mensen met overgewicht, kent de hitte gezondheidsrisico’s. Zij moeten de koelte opzoeken en goed blijven drinken”, aldus het RIVM.

Het instituut activeerde het hitteplan in overleg met het KNMI. In het zuidoosten lijkt de hitte langer aan te houden dan in de kustprovincies. Ook de nachten blijven warm met rond de 20 graden.

Hitteplan geactiveerd

“Het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is en een hoge luchtvochtigheid”, zo stelt het RIVM. Het instituut activeert het hitteplan wanneer er kans is op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden. Het RIVM adviseert:

– voldoende te drinken en de schaduw op te zoeken;

– dunne kleding te dragen die bescherming biedt tegen verbranding;

– voldoende zonnebrandcrème te gebruiken;

– ’s middags lichamelijke inspanning te beperken;

– de woning koel te houden via de zonwering, ventilator of airconditioning;

– op de mensen in de omgeving die zorg nodig hebben te letten.

Symptomen

Langdurig aanhoudende hitte zoals in de komende dagen, kan leiden tot klachten. Die uiten zich via vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Maar ook jeuk en uitslag kan optreden. Let goed op symptomen zoals misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid.

Het is verstandig als mensen die de weg op moeten, voldoende water meenemen voor in de files. Rijkswaterstaat stelt een hitteprotocol in werking als het echt zo warm wordt als voorspeld is. Er wordt dan extra materieel ingezet om gestrande auto’s zo snel mogelijk bij bijvoorbeeld een tankstation te krijgen.

