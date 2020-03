Vragen van sportclubs over sport en het coronavirus

Het RIVM geeft updates en advies over de corona besmettingen. NOC*NSF raadt iedereen aan om deze op te volgen. Maar de sportkoepel beantwoordt zelf ook vragen van sportclubs.

Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie. Maar ook NOC*NSF geeft antwoord op vragen over wedstrijden of andere clubactiviteiten.

Vragen van sportclubs over corona

NOC*NSF krijgt natuurlijk ook veel vragen over corona. Daarom heeft de koepel een lijst met antwoorden op vragen van sportclubs opgesteld. Deze lijst is opgedeeld in de categorieën algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Wij lichten de vragen van clubbestuurders eruit.

1. Mag je wel trainen in kleine groepen?

Ons advies is om t/m 6 april geen georganiseerde sport te laten plaatsvinden. Dus ook niet in kleine groepen.

2. Kunnen 1-op-1 trainingen wel door blijven gaan?

Ons advies is om t/m 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden. Clubs moeten sociale contacten zo veel mogelijk vermijden. Dat advies geldt dus ook voor individuele trainingen.

3. Onze binnenaccommodatie is dicht, mogen wij buiten wel trainen als we voldoende afstand houden?

NOC*NSF steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten. Organiseer t/m 6 april daarom geen activiteiten, ook niet buiten.

4. Worden afgelaste wedstrijden ingehaald?

Zolang niet helder is hoe het virus zich ontwikkelt, is dat nog niet te zeggen. Clubs kunnen zich met vragen over de competitie het beste tot hun sportbond wenden. De gezamenlijke sport wil de afgelaste wedstrijden inhalen en de competities netjes afronden.

5. Moeten de club straks langer open blijven in de zomer?

Alle competitiewedstrijden voor alle teams, ongeacht het niveau, zijn afgelast t/m 6 april. Het inhalen van de wedstrijden hangt van de ontwikkeling van het coronavirus af. Het kan best zijn dat de competitie na 6 april weer verder gaat. Maar de herstart kan ook langer op zich laten wachten. Wij vragen alle clubs en sporters om flexibel te zijn.

6. Worden wedstrijden straks doordeweeks ingehaald?

Het is niet duidelijk hoe lang de coronacrisis aanhoudt. De sportbonden streven ernaar om zoveel mogelijk wedstrijden opnieuw te plannen maar zij kunnen geen garanties geven.

7. Welke financiële gevolgen zijn er voor onze club en krijgen wij daarvoor een compensatie?

Laten wij deze crisis eerst samen de met gemeenten en de rijksoverheid zien op te lossen. NOC*NSF maakt nu een voorlopige analyse van de financiële gevolgen voor de clubs. Een update hierover volgt later.

8. Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

Netwerk in de sport (NIDS) geeft aan dat als trainers in loondienst zijn, de clubs hun loon moeten door te betalen. Clubs die niet bij NIDS zijn aangesloten, kunnen de mogelijkheden op UWV.nl bekijken.

Een vrijwilligersvergoeding voor trainers is een gunst en geen recht. Zij krijgen een vergoeding alleen als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Zie ook de NIDS website voor meer antwoorden over werkgeverszaken en contracten.

9. Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

Wij moeten de kosten zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Wij adviseren clubs om de contributie vooralsnog gewoon te innen. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, kunnen clubs hierover met hun leden gaan praten. Ga wel met de gemeente praten over het niet innen of uitstellen van de huur.

10. Mogen golfbanen wel open blijven?

Binnen- en buitensportaccommodaties moeten zeker t/m 6 april hun deuren dicht houden. Sportclubs, en dus ook golfclubs, mogen dus geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten organiseren.

11. Waarom blijven hippische accommodaties aangepast open?

Paarden en pony’s hebben elke dag verzorging én beweging nodig. En in de paardensport speelt contact tussen mensen een minder grote rol. Maar ook hun maneges en kantines zijn t/m 6 april 2020 gesloten voor lessen, evenementen en activiteiten.

Contact met NOC*NSF

Het kan zijn dat de vraag van uw club hier niet bij staat. Neemt u dan contact op via sportsupport@nocnsf.nl of via whatsapp nummer 0682 488 768.

