Tien kantinetips voor een gezonder aanbod

In de zomerperiode is het bij veel sportclubs rustiger, een uitgelezen moment dus om na te denken over het aanbod in de kantine. Want veel clubs willen best de stap naar een gezonder aanbod zetten. En veel clubs deden dat al. Team:Fit helpt kantinebeheerders verder met handige tips.

Het is handiger om een gezonder aanbod in de sportkantine stapsgewijs in te voeren. Een club die goed analyseert, kan de omzet via zo’n gezonder aanbod zelfs zien stijgen.

1. Kleine stapjes

Voer niet te veel veranderingen ineens door. Start liever met één nieuw gezond product en geef dat veel aandacht. Dat is beter dan tien dingen half te doen. Vervang bijvoorbeeld eerst witte bolletjes door een broodje gezond met een bruin bolletje. Als je het consequent blijft aanbieden gaat het vanzelf werken.

2. Draagvlak

Organiseer eens een informatieavond voor sporters en ouders en nodig bijvoorbeeld een diëtiste uit. Die kan vertellen over wat goede voeding is en wat gezonde traktaties zijn. Daardoor ontstaat een draagvlak voor het gezondere aanbod. Je kunt sporters en bezoekers ook vragen wat zij op de kaart zouden willen zien.

3. Vergeet de vrijwilligers niet

Zorg ervoor dat alle kantine vrijwilligers bij de veranderingen zijn betrokken. Confronteer hen niet onverwacht waardoor zij minder gemotiveerd raken om zich te verdiepen in een gezonder aanbod.

4. Kantine centraal

Samen de wedstrijd afsluiten versterkt de teamgeest. Laat hen dat in de kantine doen en zet daar fruit en drinken klaar zodat de kantine centraal komt te staan in hun sportleven. Grote kans dat ook ouders een kopje koffie of een gezond broodje bestellen.

5. ‘TrapJeSapje’ smoothies

Een gezonde kantine hoeft niet saai te zijn. Sporters zijn prima over te halen tot een gezondere keuze door hen ludiek te verleiden. Zo bood vv Oudehaske een ‘TrapJeSapje’ aan voor de voetbalkantine. Jong en oud, uit en thuis trapte er op los en de club verkocht ruim 250 ‘TrapJeSapje’ smoothies.

6. Ritme

Aanbieden en promoten is belangrijk als je iets nieuws introduceert. Dan kan een vast moment voor een nieuw aanbod handig zijn. Serveer bijvoorbeeld elke woensdag een lekkere en gezonde daghap zodat sporters daar rekening mee gaan houden.

7. Ook voor een gezonder aanbod geldt op = op

Probeer een gevoel van schaarste op te roepen. Je kunt beter beginnen met vijf gezonde tosti’s die in een kwartier verkocht zijn dan met vijftig tosti’s waarvan je er vijftien of twintig verkoopt.

8. Uit het assortiment

Je moet mensen een keuze geven en in elke productgroep een gezond alternatief aanbieden. Probeer te ontdekken wat mensen wel en niet lekker vinden en haal de producten die minder goed verkopen uit het assortiment. En vervang deze door goed lopende gezondere producten.

9. De presentatie

De manier waarop een vers en gezond aanbod wordt gepresenteerd is heel belangrijk. Zet de gezonde keuzes goed in het zicht en zet vers fruit op de bar dat verkoopt. Zeker als het goede en verse producten zijn.

10. Analyseer je verkopen

Via veel kassasystemen is makkelijk te analyseren wat goed verkoopt. Als koffie bijvoorbeeld het best verkochte product is, dan biedt een kleine prijsverhoging al ruimte om te investeren in een gezonder aanbod. Een club die dat goed doet, kan de omzet via een gezonder aanbod zelfs zien stijgen.

Follow @Allesportzaken