Komt er in ons land ook een suikertaks op frisdranken?

Volgens meerdere onderzoeken krijgen Nederlanders gemiddeld zo’n 37 kilo suiker per persoon per jaar binnen. Daarmee staan we wereldwijd op de derde plek, zelfs boven de Britten.

Engeland bestrijdt de suikerinname met een suikertaks. Het resultaat is nu al zo’n 50% minder suiker in frisdranken. De Nederlandse overheid sluit de invoering van zo’n belasting niet uit.

Ook een suikertaks

Nederland wil de hoeveelheid suiker in frisdranken ook sterk verminderen. Het ministerie van VWS laat weten open te staan voor alle maatregelen. Dat zou dus ook een suikertaks kunnen zijn.

Er is al een akkoord met voedingsfabrikanten om voor 2020 de hoeveelheid suiker in frisdranken met 20% te verminderen. Het ministerie onderzoekt nu of die afspraken ver genoeg gaan en of er nog een schepje bovenop moet.

CBL is tegen een taks

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ziet niets in zo’n suikertaks. “De fabrikanten van frisdrank gebruiken in ons land al veel minder suiker dan een aantal jaar geleden. En dat hebben we bereikt zonder een suikertaks”, zegt directeur Marc Jansen.

Toch een goed idee

Kees de Graaf, professor voedingswetenschappen in Wageningen, denkt dat zo’n frisdrankbelasting een goed idee is. “Die kan er voor zorgen dat bedrijven heel snel de hoeveelheid suiker in frisdranken verminderen. En dat is nodig want meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat je door vloeibare suikers veel sneller dik wordt.”

Landen zoals Mexico en Hongarije kennen al een aantal jaren een suikertaks. En daar is de hoeveelheid suiker die mensen binnenkrijgen flink afgenomen. Maar ook in Groot-Brittannië lijkt de suikertaks, die sinds 1 april van kracht is, dus al snel resultaat te hebben.

Pijlsnel minder suiker

Britse producenten verminderen pijlsnel de hoeveelheid suiker in hun producten, zodat hun fris niet veel duurder worden. Het is nog te vroeg om te zien of consumenten daardoor daadwerkelijk minder zoete frisdrank kopen. Maar de voortekenen zijn gunstig.

