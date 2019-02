Nitraat beter voor voetballers dan voor wielrenners

Nitraat in bijvoorbeeld rode bietensap, heeft een positief effect op de prestaties van sporters die het van een korte, explosieve inspanning moeten hebben, zoals voetballers. Voor duursporters, zoals wielrenners, lijkt de stof dat effect niet of nauwelijks te hebben.

Jean Nyakayiru Dat blijkt uit onderzoekdie onlangs aan de Universiteit Maastricht is gepromoveerd op dit onderzoek.

Hard bewijs

De prestatie-verhogende effecten van nitraat bij recreatieve sporters is al vaker onderzocht. Maar hard bewijs voor de effecten bij goedgetrainde atleten kon tot op heden niet worden geleverd.

Maastrichtse onderzoekers onderzochten daar om diepgaand wat er gebeurt met nitraat in het lichaam. Zij keken hiervoor naar de effecten op de prestaties van getrainde voetballers en wielrenners.

Effect van nitraat bij voetballers

Het lichaam zet nitraat eerst om in nitriet en daarna in stikstofmonoxide (NO). Deze stof zorgt o.a. voor verhoging van de spierdoorbloeding en maakt de spiercontractie efficiënter.

Het effect daarvan lijkt vooral positief voor sporters die een korte, explosieve inspanning leveren, zoals voetballers. Bij een dagelijks inname van 800 milligram gedurende zes dagen, verbeterde hun sprintvermogen met 3,4%.

Voor getrainde duursporters blijkt dit effect er niet of nauwelijks te zijn. Waarschijnlijk is de toevoer van zuurstof naar hun spieren al optimaal. Over nitraat wordt algemeen aangenomen dat het de sportprestatie verbetert wanneer een spier juist zuurstof tekort komt, zoals bij een explosieve inspanning.

Effect op de bloeddruk

De onderzoekers keken ook naar de effecten van de stof op de gezondheid. Zij stelden vast dat inname van nitraat tot een duidelijke verlaging van de bloeddruk leidt. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke verklaring daarvoor is.

Wetenschapper moeten nog onderzoeken of de inname van nitraat effectief kan zijn bij de behandeling van hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten.

Overigens bleek nitraat uit natuurlijke bronnen, zoals rode biet, spinazie en rucola een groter effect op de bloeddruk te hebben, dan de inname van nitraatzout.

